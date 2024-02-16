Немецкие солдаты не будут участвовать в конфликте на Украине, заявил Шольц
Шольц: участие немецких солдат в конфликте не входит в новое соглашение с Киевом
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 фев - РИА Новости. В текущем конфликте на Украине не будут участвовать немецкие солдаты, это не является частью нового соглашения с Киевом, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
В пятницу в Берлин с визитом прибыл Владимир Зеленский, он подписал с Шольцем соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
"В этой войне не будет немецких солдат на Украине. Это соглашение не означает, что Германия станет участником войны", - сообщил Шольц в видеообращении, опубликованном в соцсетях правительства ФРГ.
В то же время он подчеркнул, что Германия будет всячески помогать Украине укреплять ее оборонный потенциал, чтобы предотвратить новый конфликт после "возможного" окончания текущего.
Как заявил ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, подписание новых договоренностей является реализацией совместной декларации Группы семи (G7) от июля 2023 года. В январе первым посетил Киев и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет британский премьер Риши Сунак. Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко позднее заявил, что 11 стран находятся на разных этапах обсуждений похожих соглашений.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".