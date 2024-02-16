https://ria.ru/20240216/kompanii-1927819314.html
Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин
Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин
Ушедшие из России компании создали коллективы, культуру производства, но россияне мгновенно подхватывают и идут дальше, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:13
2024-02-16T16:13
2024-02-16T16:13
россия
владимир путин
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d81bd94c4ebdccd3b5d0711e6c5969c7.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Ушедшие из России компании создали коллективы, культуру производства, но россияне мгновенно подхватывают и идут дальше, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске. "Что произошло: некоторые бренды ушли, спасибо им большое, они создали и коллективы, где-то соответствующим образом поработали над культурой производства, и так далее, и так далее. Но наши люди подхватывают в мгновение и дальше идут", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html
россия
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927740807_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_cc105177d8424a45a5d3acdbf0e4ccb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, челябинск
Россия, Владимир Путин, Челябинск
Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин
Путин: ушедшие компании создали культуру производства в России