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Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
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16:13 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/kompanii-1927819314.html
Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин
Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин
Ушедшие из России компании создали коллективы, культуру производства, но россияне мгновенно подхватывают и идут дальше, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:13
2024-02-16T16:13
россия
владимир путин
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Ушедшие из России компании создали коллективы, культуру производства, но россияне мгновенно подхватывают и идут дальше, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске. "Что произошло: некоторые бренды ушли, спасибо им большое, они создали и коллективы, где-то соответствующим образом поработали над культурой производства, и так далее, и так далее. Но наши люди подхватывают в мгновение и дальше идут", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html
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россия, владимир путин, челябинск
Россия, Владимир Путин, Челябинск
Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин

Путин: ушедшие компании создали культуру производства в России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Ушедшие из России компании создали коллективы, культуру производства, но россияне мгновенно подхватывают и идут дальше, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске.
«
"Что произошло: некоторые бренды ушли, спасибо им большое, они создали и коллективы, где-то соответствующим образом поработали над культурой производства, и так далее, и так далее. Но наши люди подхватывают в мгновение и дальше идут", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин посещает Челябинский кузнечно-прессовый завод - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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РоссияВладимир ПутинЧелябинск
 
 
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