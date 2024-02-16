https://ria.ru/20240216/kompanii-1927819314.html

Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин

Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024

Ушедшие компании создали культуру производства в России, заявил Путин

Ушедшие из России компании создали коллективы, культуру производства, но россияне мгновенно подхватывают и идут дальше, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:13

2024-02-16T16:13

2024-02-16T16:13

россия

владимир путин

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Ушедшие из России компании создали коллективы, культуру производства, но россияне мгновенно подхватывают и идут дальше, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими и студентами на заводе "Конар" в Челябинске. "Что произошло: некоторые бренды ушли, спасибо им большое, они создали и коллективы, где-то соответствующим образом поработали над культурой производства, и так далее, и так далее. Но наши люди подхватывают в мгновение и дальше идут", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240216/putin-1927813662.html

россия

челябинск

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россия, владимир путин, челябинск