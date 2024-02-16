https://ria.ru/20240216/kipr-1927698340.html

На Кипре создали спецподразделение по контролю за соблюдением санкций

На Кипре создали спецподразделение по контролю за соблюдением санкций - РИА Новости, 16.02.2024

На Кипре создали спецподразделение по контролю за соблюдением санкций

На Кипре создается специальное подразделения по контролю за соблюдением санкций, сообщил президент Никос Христодулидис на ежегодном общем собрании ассоциации... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T01:31

2024-02-16T01:31

2024-02-16T01:31

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АФИНЫ, 16 фев - РИА Новости. На Кипре создается специальное подразделения по контролю за соблюдением санкций, сообщил президент Никос Христодулидис на ежегодном общем собрании ассоциации инвестиционных фондов республики "В списке наших приоритетов на первом месте стоит укрепление компетентных надзорных органов, поскольку сильный надзор является не только предпосылкой для упорядоченного функционирования интернационализированного рынка, каким является сегодня Кипр, но и помогает привлечению качественных инвестиций. В этом контексте особенно важна наша четкая политическая воля, которая воплощается в конкретные систематические усилия по полному восстановлению и защите репутации и авторитета нашей страны как юрисдикции, которая добросовестно и эффективно применяет европейскую нормативную базу и санкции", - сказал Христодулидис. По его словам, прогресс Кипра в этой сфере за последние годы был зафиксирован в соответствующих отчетах MoneyVal - комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. "В точно таких же рамках мы в самом ближайшем будущем приступим к созданию национального подразделения по соблюдению санкций и единого надзорного органа", - сообщил президент. "Актуально и мое выступление месяц назад в Парламентской ассамблее Совета Европы, где, в частности, признав допущенные в прошлом ошибки, которые обошлись кипрскому народу дороже, чем кому-либо другому, я отстаивал то, что мы делаем уже много лет, - добросовестное выполнение Республикой Кипр европейских решений по вопросу российских санкций", - сказал Христодулидис. Кипр как член Евросоюза присоединился ко всем антироссийским санкциям. В середине ноября 2023 года было опубликовано "международное журналистское расследование" Cyprus Confidential, в котором говорится о возможных фактах нарушения Кипром санкций ЕС. Христодулидис сразу заявил, что будут расследованы все зарубежные публикации, также он обещал сделать все, чтобы никто не нарушал введенные против России санкции, 18 ноября он сообщил, что запросил "одно из государств" направить специальную группу, чтобы поддержать кипрские власти в расследовании вопросов, касающихся репутации страны. В начале декабря на Кипр прибыла группа следователей ФБР США расследовать возможные нарушения на Кипре антироссийских санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://radiosputnik.ru/20240215/sanktsii-1927514400.html

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кипр, россия, сша, никос христодулидис, владимир путин, совет европы, евросоюз, фбр