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Задержанные украинские диверсанты дают показания, сообщил КГБ Белоруссии

Задержанные украинские диверсанты дают показания, сообщил КГБ Белоруссии - РИА Новости, 16.02.2024

Задержанные украинские диверсанты дают показания, сообщил КГБ Белоруссии

Задержанные на юге Белоруссии украинские диверсанты дают признательные показания, сообщил начальник следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T22:08

2024-02-16T22:08

2024-02-16T22:08

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МИНСК, 16 фев - РИА Новости. Задержанные на юге Белоруссии украинские диверсанты дают признательные показания, сообщил начальник следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии Константин Бычек. Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране завершилась контртеррористическая операция, задержаны диверсанты. Позже в пятницу КГБ Белоруссии рассказал, что в ночь на 15 февраля в результате введенного в Лельчицком районе (Гомельская область) республики режима контртеррористической операции удалось задержать диверсантов, нарушивших границу со стороны Украины, у задержанных были взрывные устройства. КГБ Белоруссии уточнил, что заброска задержанной диверсионной группы в республику была организована Службой безопасности Украины. Взрывные устройства предназначались для совершения терактов прежде всего на территории России и Белоруссии. Среди задержанных были названы двое украинцев и белорус. "Задачу по заброске в Республику Беларусь средств поражения для совершения актов терроризма отец и сын Кабарчуки получили от сотрудника Службы безопасности Украины, при этом их ввод на территорию Республики Беларусь осуществляли сотрудники СБУ во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины, сотрудники которой осуществляли визуальную и техническую разведку для обеспечения безопасного нелегального перехода госграницы. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к совершению акта терроризма организованной группой" и статье "агентурная деятельность". Подозреваемые сотрудничают со следствием, дают признательные показания", - сказал Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1". В эфире телеканала показали видео допроса задержанных украинцев, которым, как пояснил диктор, СБУ предложила сделку: перенести на территорию Белоруссии груз в обмен на закрытие заведенного против них на Украине уголовного дела. Сергей Кабарчук рассказал, "его подставили", ему предстоит суд по статье, по которой грозит до 12 лет лишения свободы. "Ко мне подошел человек, представился, что из СБУ, что есть, как он сказал, работа: на Белоруссию протащить товар, там где-то закопать - и дело "фить", - сказал он. Его сын Павел также сообщил в видео, продемонстрированном в эфире телеканала, что им пообещали закрыть дело в обмен на пронос через границу Белоруссии груза. "Я делал это по заданию СБУ. Они не говорили, что что-то мне заплатят", - сказал он. В эфире телеканала ОНТ задержанные рассказали, что сотрудник СБУ дал им четыре тяжелых мешка, они догадывались, что там может быть взрывчатка. Сотрудник СБУ, предположительно пограничник и еще один человек из местных жителей, по словам задержанных, подвезли их на светлом автомобиле на польских номерах почти к самой границе. Младший из задержанных украинцев предположил, что переданную им взрывчатку предполагалось далее доставить в Россию. "Думаю, у них есть человек в России, который ее заберет (с белорусской территории – ред.)", - сказал он. Эксперт-сапер в эфире телеканалов рассказал, что в мешках, изъятых у задержанных, обнаружены пластичное взрывчатое вещество, электродетонаторы, пульты дистанционного взвода, навигатор, телефон, деньги, камера, GPS-трекер, аккумуляторы, две кассетные авиабомбы по 2,5 кг, которые снаряжаются тротилом, но были доснаряжены пластичным взрывчатым веществом для улучшенной фиксации детонаторов.

https://ria.ru/20240214/gunko-1927358769.html

https://ria.ru/20240212/sbu-1926839337.html

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в мире, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко, gps, служба безопасности украины