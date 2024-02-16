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В Казахстане объявили в розыск бизнесмена Михаила Сутягинского - РИА Новости, 16.02.2024
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13:37 16.02.2024 (обновлено: 15:35 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/kazakhstan-1927782192.html
В Казахстане объявили в розыск бизнесмена Михаила Сутягинского
В Казахстане объявили в розыск бизнесмена Михаила Сутягинского - РИА Новости, 16.02.2024
В Казахстане объявили в розыск бизнесмена Михаила Сутягинского
Российский бизнесмен Михаил Сутягинский объявлен в розыск в Казахстане, его подозревают в организации убийства, сообщает пресс-служба департамента полиции... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:37
2024-02-16T15:35
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АСТАНА, 16 фев - РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Сутягинский объявлен в розыск в Казахстане, его подозревают в организации убийства, сообщает пресс-служба департамента полиции Алма-Аты.Ранее информация о том, что в отношении Сутягинского зарегистрировано розыскное дело, появилась на портале органов правовой статистики и спецучетов. Инициатором выступило МВД Казахстана."Департаментом полиции города Алматы по факту убийства в марте 2002 года в отношении Сутягинского М.А. расследуется уголовное дело по ст.99 ч.2 УК "Убийство, совершенное из корыстных побуждений". 30 января фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства", - говорится в сообщении.Отмечено, что в отношении Сутягинского судом заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей", заведено розыскное дело.Михаил Сутягинский является основателем группы компаний "Титан". ГК "Титан" объединяет ряд нефтехимических (АО "Омский каучук", ООО "Титан-СМ", ООО "Титан-Полимер") и агропромышленных предприятий (Комбикормовый завод "Пушкинский", Свинокомплекс "Петровский", Мясокомбинат "Пушкинский"). Производит более 500 тысяч тонн продукции в год.В пресс-службе ГК "Титан" позже сообщили, что Сутягинскому не поступало официального запроса о его розыске на территории Казахстана. Там уточнили, что бизнесмен живет и работает в России, является гражданином РФ, а также заверили, что он открыт для диалога и ни от кого не скрывается, а о факте розыска узнал из казахстанских СМИ."Мы рассматриваем факт объявления в розыск как инструмент давления на бизнесмена в связи с инициацией Михаилом Сутягинским процедуры международного арбитража с целью возврата потерянных инвестиций на территории Республики Казахстан. Напомним, что в результате череды недружественных действий ряда властных структур были национализированы два завода, принадлежащих Михаилу Сутягинскому, однако он намерен продолжать отстаивать свои имущественные права в законном порядке", - сказали в пресс-службе.Там также сообщили, что ради защиты деловой репутации Сутягинского компания направила обращение в Генпрокуратуру России.
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казахстан, алма-ата, в мире
Казахстан, Алма-Ата, В мире
В Казахстане объявили в розыск бизнесмена Михаила Сутягинского

В Казахстане объявили в розыск россиянина по делу об организации убийства

© AP Photo / Vladimir TretyakovАвтомобиль полиции в центре Алма-Аты
Автомобиль полиции в центре Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Автомобиль полиции в центре Алма-Аты. Архивное фото
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АСТАНА, 16 фев - РИА Новости. Российский бизнесмен Михаил Сутягинский объявлен в розыск в Казахстане, его подозревают в организации убийства, сообщает пресс-служба департамента полиции Алма-Аты.
Ранее информация о том, что в отношении Сутягинского зарегистрировано розыскное дело, появилась на портале органов правовой статистики и спецучетов. Инициатором выступило МВД Казахстана.
«
"Департаментом полиции города Алматы по факту убийства в марте 2002 года в отношении Сутягинского М.А. расследуется уголовное дело по ст.99 ч.2 УК "Убийство, совершенное из корыстных побуждений". 30 января фигурант признан в качестве подозреваемого в организации совершения убийства", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в отношении Сутягинского судом заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей", заведено розыскное дело.
Михаил Сутягинский является основателем группы компаний "Титан". ГК "Титан" объединяет ряд нефтехимических (АО "Омский каучук", ООО "Титан-СМ", ООО "Титан-Полимер") и агропромышленных предприятий (Комбикормовый завод "Пушкинский", Свинокомплекс "Петровский", Мясокомбинат "Пушкинский"). Производит более 500 тысяч тонн продукции в год.
В пресс-службе ГК "Титан" позже сообщили, что Сутягинскому не поступало официального запроса о его розыске на территории Казахстана. Там уточнили, что бизнесмен живет и работает в России, является гражданином РФ, а также заверили, что он открыт для диалога и ни от кого не скрывается, а о факте розыска узнал из казахстанских СМИ.
"Мы рассматриваем факт объявления в розыск как инструмент давления на бизнесмена в связи с инициацией Михаилом Сутягинским процедуры международного арбитража с целью возврата потерянных инвестиций на территории Республики Казахстан. Напомним, что в результате череды недружественных действий ряда властных структур были национализированы два завода, принадлежащих Михаилу Сутягинскому, однако он намерен продолжать отстаивать свои имущественные права в законном порядке", - сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что ради защиты деловой репутации Сутягинского компания направила обращение в Генпрокуратуру России.
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