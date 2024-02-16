Рейтинг@Mail.ru
Действия Израиля привели к катастрофе в Газе, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/katastrofa-1927724502.html
Действия Израиля привели к катастрофе в Газе, заявил Патрушев
Действия Израиля привели к катастрофе в Газе, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024
Действия Израиля привели к катастрофе в Газе, заявил Патрушев
Действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов палестинцев, проживающих в секторе Газа, и десяткам тысяч жертв среди мирных... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:31
2024-02-16T09:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
николай патрушев
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913949251_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_aba02bf0355b04328d9dd0860c332a66.jpg
БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов палестинцев, проживающих в секторе Газа, и десяткам тысяч жертв среди мирных граждан, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, провалились его планы нанести России стратегическое поражение руками Украины, отметил Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике. "В итоге запущен новый виток дестабилизации Ближнего Востока, где действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для двух с лишним миллионов проживающих в секторе Газа палестинцев и десяткам тысяч жертв среди мирного населения", - констатировал Патрушев.
https://ria.ru/20240216/egipet-1927713571.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913949251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e114dc7dea824fea5e8578078a1d8016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, николай патрушев, израиль, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Николай Патрушев, Израиль, Сектор Газа
Действия Израиля привели к катастрофе в Газе, заявил Патрушев

Патрушев: действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе в секторе Газа

© AP Photo / Hatem MoussaТранспортировка раненых в результате израильского удара в городе Дейр-эль-Балах
Транспортировка раненых в результате израильского удара в городе Дейр-эль-Балах - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Транспортировка раненых в результате израильского удара в городе Дейр-эль-Балах . Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов палестинцев, проживающих в секторе Газа, и десяткам тысяч жертв среди мирных граждан, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, провалились его планы нанести России стратегическое поражение руками Украины, отметил Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике.
"В итоге запущен новый виток дестабилизации Ближнего Востока, где действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для двух с лишним миллионов проживающих в секторе Газа палестинцев и десяткам тысяч жертв среди мирного населения", - констатировал Патрушев.
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Власти Египта начали возводить стену рядом с Рафахом на юге Газы, пишут СМИ
Вчера, 08:16
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуНиколай ПатрушевИзраильСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала