https://ria.ru/20240216/katastrofa-1927724502.html
Действия Израиля привели к катастрофе в Газе, заявил Патрушев
Действия Израиля привели к катастрофе в Газе, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024
Действия Израиля привели к катастрофе в Газе, заявил Патрушев
Действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов палестинцев, проживающих в секторе Газа, и десяткам тысяч жертв среди мирных... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:31
2024-02-16T09:31
2024-02-16T09:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
николай патрушев
израиль
сектор газа
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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов палестинцев, проживающих в секторе Газа, и десяткам тысяч жертв среди мирных граждан, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, провалились его планы нанести России стратегическое поражение руками Украины, отметил Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике. "В итоге запущен новый виток дестабилизации Ближнего Востока, где действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для двух с лишним миллионов проживающих в секторе Газа палестинцев и десяткам тысяч жертв среди мирного населения", - констатировал Патрушев.
https://ria.ru/20240216/egipet-1927713571.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, николай патрушев, израиль, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Николай Патрушев, Израиль, Сектор Газа
Действия Израиля привели к катастрофе в Газе, заявил Патрушев
Патрушев: действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе в секторе Газа