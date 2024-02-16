https://ria.ru/20240216/katastrofa-1927724502.html

Действия Израиля привели к катастрофе в Газе, заявил Патрушев

Действия Израиля привели к катастрофе в Газе, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2024

Действия Израиля привели к катастрофе в Газе, заявил Патрушев

Действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов палестинцев, проживающих в секторе Газа, и десяткам тысяч жертв среди мирных... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T09:31

2024-02-16T09:31

2024-02-16T09:31

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

николай патрушев

израиль

сектор газа

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БИШКЕК, 16 фев - РИА Новости. Действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для более чем двух миллионов палестинцев, проживающих в секторе Газа, и десяткам тысяч жертв среди мирных граждан, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Международная обстановка беспрецедентно обострилась из-за стремления Запада любой ценой удержать свое глобальное доминирование, провалились его планы нанести России стратегическое поражение руками Украины, отметил Патрушев, выступая в Бишкеке на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике. "В итоге запущен новый виток дестабилизации Ближнего Востока, где действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе для двух с лишним миллионов проживающих в секторе Газа палестинцев и десяткам тысяч жертв среди мирного населения", - констатировал Патрушев.

https://ria.ru/20240216/egipet-1927713571.html

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, николай патрушев, израиль, сектор газа