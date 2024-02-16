https://ria.ru/20240216/izrail-1927789042.html

В центральной части Израиля произошла стрельба

В центральной части Израиля произошла стрельба - РИА Новости, 16.02.2024

В центральной части Израиля произошла стрельба

По меньшей мере пять человек получили ранения, из которых один находится в критическом состоянии, в результате инцидента со стрельбой на одном из перекрестков в РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:15

2024-02-16T14:15

2024-02-16T14:49

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения, из которых один находится в критическом состоянии, в результате инцидента со стрельбой на одном из перекрестков в центральной части Израиля, стрелок нейтрализован, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)."Обновленная информация о теракте со стрельбой, совершенном на перекрестке Реэм (Масмия): врачи скорой помощи MDA и парамедики оказали помощь пятерым пострадавшим и эвакуировали их в больницы... Мужчина, 20 лет находится в критическом состоянии и прошел сердечно-легочную реанимацию", - говорится в сообщении.По информации медиков, еще трое мужчин находятся в тяжелом состоянии, а одна женщина в состоянии средней тяжести.Пресс-служба полиции также сообщила о подозрении на инцидент со стрельбой в этом районе, добавив, что получена информация о пострадавших. Силы полиции направляются на место происшествия.По данным портала Ynet, нападавшего обезвредил солдат.

https://ria.ru/20240215/strelba-1927483334.html

израиль

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль