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В центральной части Израиля произошла стрельба - РИА Новости, 16.02.2024
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14:15 16.02.2024 (обновлено: 14:49 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/izrail-1927789042.html
В центральной части Израиля произошла стрельба
В центральной части Израиля произошла стрельба - РИА Новости, 16.02.2024
В центральной части Израиля произошла стрельба
По меньшей мере пять человек получили ранения, из которых один находится в критическом состоянии, в результате инцидента со стрельбой на одном из перекрестков в РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:15
2024-02-16T14:49
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения, из которых один находится в критическом состоянии, в результате инцидента со стрельбой на одном из перекрестков в центральной части Израиля, стрелок нейтрализован, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)."Обновленная информация о теракте со стрельбой, совершенном на перекрестке Реэм (Масмия): врачи скорой помощи MDA и парамедики оказали помощь пятерым пострадавшим и эвакуировали их в больницы... Мужчина, 20 лет находится в критическом состоянии и прошел сердечно-легочную реанимацию", - говорится в сообщении.По информации медиков, еще трое мужчин находятся в тяжелом состоянии, а одна женщина в состоянии средней тяжести.Пресс-служба полиции также сообщила о подозрении на инцидент со стрельбой в этом районе, добавив, что получена информация о пострадавших. Силы полиции направляются на место происшествия.По данным портала Ynet, нападавшего обезвредил солдат.
https://ria.ru/20240215/strelba-1927483334.html
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в мире, израиль
В мире, Израиль
В центральной части Израиля произошла стрельба

В центральной части Израиля произошла стрельба, пострадали не менее пяти человек

© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 фев - РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения, из которых один находится в критическом состоянии, в результате инцидента со стрельбой на одном из перекрестков в центральной части Израиля, стрелок нейтрализован, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Обновленная информация о теракте со стрельбой, совершенном на перекрестке Реэм (Масмия): врачи скорой помощи MDA и парамедики оказали помощь пятерым пострадавшим и эвакуировали их в больницы... Мужчина, 20 лет находится в критическом состоянии и прошел сердечно-легочную реанимацию", - говорится в сообщении.
По информации медиков, еще трое мужчин находятся в тяжелом состоянии, а одна женщина в состоянии средней тяжести.
Пресс-служба полиции также сообщила о подозрении на инцидент со стрельбой в этом районе, добавив, что получена информация о пострадавших. Силы полиции направляются на место происшествия.
По данным портала Ynet, нападавшего обезвредил солдат.
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