https://ria.ru/20240216/it-khab-1927856040.html
Нижегородский губернатор презентовал проект создания ИТ-хаба в регионе
Нижегородский губернатор презентовал проект создания ИТ-хаба в регионе - РИА Новости, 16.02.2024
Нижегородский губернатор презентовал проект создания ИТ-хаба в регионе
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву и ведущим ИТ-компаниям... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:59
2024-02-16T17:59
2024-02-16T18:01
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
россия
глеб никитин
максут шадаев
высшая школа экономики (вшэ)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву и ведущим ИТ-компаниям РФ проект создания ИТ-хаба в регионе. Глава Минцифры в пятницу посетил Нижний Новгород с рабочим визитом совместно с руководителями ведущих ИТ-компаний страны. "Губернатор Нижегородской области представил гостям проекты по развитию региональной ИТ-отрасли, системы образования и городской инфраструктуры. Чтобы стать ИТ-хабом, регион выстраивает современную образовательную экосистему, и его ядром станет ИТ-кампус "Неймарк". По словам губернатора, главная задача ИТ-кампуса — стать центром трансформации и консолидации образования в сфере ИТ, прообразом единого ИТ-университета", - говорится в сообщении. По словам Никитина, строительство ИТ-кампуса – это один из крупнейших инфраструктурных проектов региона, который стал драйвером преображения всей прилегающей территории. "В непосредственной близости от строящихся объектов ИТ-кампуса расположена территория с особым статусом — инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина". А в шаговой доступности, в квартале высоких технологий "1221", разместятся офисы крупнейших ИТ-компаний с мировым именем и сопутствующая инфраструктура. Синергетический эффект от такого территориального сближения науки, образования и бизнеса позволит Нижегородской области стать заметной точкой на мировой карте ИТ", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Еще один проект, направленный на формирование бесшовной образовательной среды, – это первая в регионе ИТ-школа, совместный проект НИУ ВШЭ и ИТ-кампуса "Неймарк". На данный момент проект находится на стадии обсуждения концепции. Как отметил губернатор, уникальность этого проекта обусловлена не только его расположением непосредственно в шаговой доступности от объектов ИТ-кампуса, но и концепцией образовательного процесса. Планируется, что здесь будут обучаться и в очном, и в заочном формате. Дети со всей России смогут учиться здесь дистанционно, но с отдельными модулями в офлайн-формате. В школе будут рассматривать ИТ как сквозную специализацию для всех профессиональных направлений: от финтеха и биотеха до лингвистики и урбанистики. "Я бываю в разных регионах, но чтобы губернатор собрал ведущие ИТ-компании страны и попытался привлечь их в регион, "продать" свой классный большой проект – такое впервые. Очень круто, когда руководитель так вовлечен, я уверен, что это даст соответствующие результаты. ИТ-хаб – это новая точка роста для всего региона. Думаю, что многие уедут сегодня из Нижнего с мыслями о вовлечении в этот проект. Регион этого точно достоин", - приводятся в сообщении слова Шадаева. Министру цифрового развития РФ также представили проект ИТ-парка "NN-Digital" от сети технопарков России "Morion digital". Планируется, что проект будет реализован в рамках развития квартала высоких технологий "1221". Для этого правительство Нижегородской области заключило соглашение с АО "ЭР-Телеком-Холдинг". Основная цель создания технопарка – это кооперация ведущих технологических компаний, стартапов и образовательных учреждений региона для создания в Нижнем Новгороде ИТ-хаба мирового уровня. Планируется, что он станет одним из крупнейших в стране. Специализация технопарка и ключевые направления подготовки ИТ-кампуса "Немарк" будут схожими.
https://ria.ru/20240214/promyshlennost-1927418019.html
https://ria.ru/20240209/vrp-1926387404.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, нижний новгород, россия, глеб никитин, максут шадаев, высшая школа экономики (вшэ)
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Глеб Никитин, Максут Шадаев, Высшая школа экономики (ВШЭ)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву и ведущим ИТ-компаниям РФ проект создания ИТ-хаба в регионе.
Глава Минцифры в пятницу посетил Нижний Новгород
с рабочим визитом совместно с руководителями ведущих ИТ-компаний страны.
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"Губернатор Нижегородской области представил гостям проекты по развитию региональной ИТ-отрасли, системы образования и городской инфраструктуры. Чтобы стать ИТ-хабом, регион выстраивает современную образовательную экосистему, и его ядром станет ИТ-кампус "Неймарк". По словам губернатора, главная задача ИТ-кампуса — стать центром трансформации и консолидации образования в сфере ИТ, прообразом единого ИТ-университета", - говорится в сообщении.
По словам Никитина, строительство ИТ-кампуса – это один из крупнейших инфраструктурных проектов региона, который стал драйвером преображения всей прилегающей территории. "В непосредственной близости от строящихся объектов ИТ-кампуса расположена территория с особым статусом — инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина". А в шаговой доступности, в квартале высоких технологий "1221", разместятся офисы крупнейших ИТ-компаний с мировым именем и сопутствующая инфраструктура. Синергетический эффект от такого территориального сближения науки, образования и бизнеса позволит Нижегородской области стать заметной точкой на мировой карте ИТ", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
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Еще один проект, направленный на формирование бесшовной образовательной среды, – это первая в регионе ИТ-школа, совместный проект НИУ ВШЭ
и ИТ-кампуса "Неймарк". На данный момент проект находится на стадии обсуждения концепции. Как отметил губернатор, уникальность этого проекта обусловлена не только его расположением непосредственно в шаговой доступности от объектов ИТ-кампуса, но и концепцией образовательного процесса. Планируется, что здесь будут обучаться и в очном, и в заочном формате. Дети со всей России смогут учиться здесь дистанционно, но с отдельными модулями в офлайн-формате. В школе будут рассматривать ИТ как сквозную специализацию для всех профессиональных направлений: от финтеха и биотеха до лингвистики и урбанистики.
«
"Я бываю в разных регионах, но чтобы губернатор собрал ведущие ИТ-компании страны и попытался привлечь их в регион, "продать" свой классный большой проект – такое впервые. Очень круто, когда руководитель так вовлечен, я уверен, что это даст соответствующие результаты. ИТ-хаб – это новая точка роста для всего региона. Думаю, что многие уедут сегодня из Нижнего с мыслями о вовлечении в этот проект. Регион этого точно достоин", - приводятся в сообщении слова Шадаева.
Министру цифрового развития РФ также представили проект ИТ-парка "NN-Digital" от сети технопарков России "Morion digital". Планируется, что проект будет реализован в рамках развития квартала высоких технологий "1221". Для этого правительство Нижегородской области заключило соглашение с АО "ЭР-Телеком-Холдинг". Основная цель создания технопарка – это кооперация ведущих технологических компаний, стартапов и образовательных учреждений региона для создания в Нижнем Новгороде ИТ-хаба мирового уровня. Планируется, что он станет одним из крупнейших в стране. Специализация технопарка и ключевые направления подготовки ИТ-кампуса "Немарк" будут схожими.
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