https://ria.ru/20240216/it-khab-1927856040.html

Нижегородский губернатор презентовал проект создания ИТ-хаба в регионе

Нижегородский губернатор презентовал проект создания ИТ-хаба в регионе - РИА Новости, 16.02.2024

Нижегородский губернатор презентовал проект создания ИТ-хаба в регионе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву и ведущим ИТ-компаниям... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:59

2024-02-16T17:59

2024-02-16T18:01

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

россия

глеб никитин

максут шадаев

высшая школа экономики (вшэ)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву и ведущим ИТ-компаниям РФ проект создания ИТ-хаба в регионе. Глава Минцифры в пятницу посетил Нижний Новгород с рабочим визитом совместно с руководителями ведущих ИТ-компаний страны. "Губернатор Нижегородской области представил гостям проекты по развитию региональной ИТ-отрасли, системы образования и городской инфраструктуры. Чтобы стать ИТ-хабом, регион выстраивает современную образовательную экосистему, и его ядром станет ИТ-кампус "Неймарк". По словам губернатора, главная задача ИТ-кампуса — стать центром трансформации и консолидации образования в сфере ИТ, прообразом единого ИТ-университета", - говорится в сообщении. По словам Никитина, строительство ИТ-кампуса – это один из крупнейших инфраструктурных проектов региона, который стал драйвером преображения всей прилегающей территории. "В непосредственной близости от строящихся объектов ИТ-кампуса расположена территория с особым статусом — инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Квантовая долина". А в шаговой доступности, в квартале высоких технологий "1221", разместятся офисы крупнейших ИТ-компаний с мировым именем и сопутствующая инфраструктура. Синергетический эффект от такого территориального сближения науки, образования и бизнеса позволит Нижегородской области стать заметной точкой на мировой карте ИТ", – цитирует пресс-служба слова Никитина. Еще один проект, направленный на формирование бесшовной образовательной среды, – это первая в регионе ИТ-школа, совместный проект НИУ ВШЭ и ИТ-кампуса "Неймарк". На данный момент проект находится на стадии обсуждения концепции. Как отметил губернатор, уникальность этого проекта обусловлена не только его расположением непосредственно в шаговой доступности от объектов ИТ-кампуса, но и концепцией образовательного процесса. Планируется, что здесь будут обучаться и в очном, и в заочном формате. Дети со всей России смогут учиться здесь дистанционно, но с отдельными модулями в офлайн-формате. В школе будут рассматривать ИТ как сквозную специализацию для всех профессиональных направлений: от финтеха и биотеха до лингвистики и урбанистики. "Я бываю в разных регионах, но чтобы губернатор собрал ведущие ИТ-компании страны и попытался привлечь их в регион, "продать" свой классный большой проект – такое впервые. Очень круто, когда руководитель так вовлечен, я уверен, что это даст соответствующие результаты. ИТ-хаб – это новая точка роста для всего региона. Думаю, что многие уедут сегодня из Нижнего с мыслями о вовлечении в этот проект. Регион этого точно достоин", - приводятся в сообщении слова Шадаева. Министру цифрового развития РФ также представили проект ИТ-парка "NN-Digital" от сети технопарков России "Morion digital". Планируется, что проект будет реализован в рамках развития квартала высоких технологий "1221". Для этого правительство Нижегородской области заключило соглашение с АО "ЭР-Телеком-Холдинг". Основная цель создания технопарка – это кооперация ведущих технологических компаний, стартапов и образовательных учреждений региона для создания в Нижнем Новгороде ИТ-хаба мирового уровня. Планируется, что он станет одним из крупнейших в стране. Специализация технопарка и ключевые направления подготовки ИТ-кампуса "Немарк" будут схожими.

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https://ria.ru/20240209/vrp-1926387404.html

https://ria.ru/20240130/klaster-1924444254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижегородская область, нижний новгород, россия, глеб никитин, максут шадаев, высшая школа экономики (вшэ)