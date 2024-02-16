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Стало известно, какое оружие Украина захотела купить у Турции
Стало известно, какое оружие Украина захотела купить у Турции - РИА Новости, 16.02.2024
Стало известно, какое оружие Украина захотела купить у Турции
Правительство Украины захотело приобрести у Турции истребители пятого поколения KAAN, заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар в эфире CNN TÜRK. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T08:58
2024-02-16T08:58
2024-02-16T10:34
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Правительство Украины захотело приобрести у Турции истребители пятого поколения KAAN, заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар в эфире CNN TÜRK."Мы не только купим, но и будем ими пользоваться. Мы также знаем, где их применять", — утверждает он.Боднар признался, что предприятия Украины участвуют в разработке двигателя этого истребителя. Он заявил, что тендер был выигран даже до начала спецоперации.KAAN — турецкий истребитель пятого поколения, его дизайн представили в 2013 году. Самолет находится в разработке.Россия неоднократно предупреждала страны НАТО о последствиях поставок оружия Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, турция, россия, василий боднар, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Турция, Россия, Василий Боднар, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Стало известно, какое оружие Украина захотела купить у Турции
Посол Украины Боднар: Киев закупит у Анкары истребители KAAN пятого поколения