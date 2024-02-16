https://ria.ru/20240216/irak-1927702244.html

В Ираке расследуют причастность миссии ООН к получению взяток

В Ираке расследуют причастность миссии ООН к получению взяток - РИА Новости, 16.02.2024

В Ираке расследуют причастность миссии ООН к получению взяток

Федеральная антикоррупционная комиссия Ирака "Ан-Назаха" объявила о начале расследования обвинений в коррупции в отношении сотрудников миссии ООН в Ираке... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T03:46

2024-02-16T03:46

2024-02-16T03:46

в мире

ирак

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812965554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a51cc8b8acfcbae3211e9b4a24b6b61.jpg

ДОХА, 16 фев - РИА Новости. Федеральная антикоррупционная комиссия Ирака "Ан-Назаха" объявила о начале расследования обвинений в коррупции в отношении сотрудников миссии ООН в Ираке (МООНСИ), говорится в заявлении, опубликованном комиссией на ее странице в Facebook* (социальная сеть, запрещена в России как экстремистская). "Федеральная комиссия по неподкупности начала процедуру рассмотрения и расследования обвинений в коррупции, которые были подняты в британской прессе по поводу миссии ООН в Ираке (МООНСИ)", - отмечается в сообщении. В комиссии указали, что сформированная ею группа начала процедуру расследования и проверки в отношении информации, содержащейся в статье, опубликованной в британской газете The Guardian, в которой автор статьи утверждал, что сотрудники МООНСИ были причастны к получению взяток от иракских подрядчиков в рамках проектов фонда по реконструкции освобожденных от террористических организаций районов. Добавляется, что представители команды следователей собираются связаться с авторами статьи, чтобы получить доказательства причастности сотрудников миссии ООН в Ираке к коррупционным делам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240215/pomescheniya-1927613225.html

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, оон