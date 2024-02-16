https://ria.ru/20240216/irak-1927702244.html
В Ираке расследуют причастность миссии ООН к получению взяток
В Ираке расследуют причастность миссии ООН к получению взяток - РИА Новости, 16.02.2024
В Ираке расследуют причастность миссии ООН к получению взяток
Федеральная антикоррупционная комиссия Ирака "Ан-Назаха" объявила о начале расследования обвинений в коррупции в отношении сотрудников миссии ООН в Ираке... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T03:46
2024-02-16T03:46
2024-02-16T03:46
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ДОХА, 16 фев - РИА Новости. Федеральная антикоррупционная комиссия Ирака "Ан-Назаха" объявила о начале расследования обвинений в коррупции в отношении сотрудников миссии ООН в Ираке (МООНСИ), говорится в заявлении, опубликованном комиссией на ее странице в Facebook* (социальная сеть, запрещена в России как экстремистская). "Федеральная комиссия по неподкупности начала процедуру рассмотрения и расследования обвинений в коррупции, которые были подняты в британской прессе по поводу миссии ООН в Ираке (МООНСИ)", - отмечается в сообщении. В комиссии указали, что сформированная ею группа начала процедуру расследования и проверки в отношении информации, содержащейся в статье, опубликованной в британской газете The Guardian, в которой автор статьи утверждал, что сотрудники МООНСИ были причастны к получению взяток от иракских подрядчиков в рамках проектов фонда по реконструкции освобожденных от террористических организаций районов. Добавляется, что представители команды следователей собираются связаться с авторами статьи, чтобы получить доказательства причастности сотрудников миссии ООН в Ираке к коррупционным делам.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, ирак, оон
В Ираке расследуют причастность миссии ООН к получению взяток
Комиссия Ирака расследует причастность миссии ООН к получению взяток
ДОХА, 16 фев - РИА Новости. Федеральная антикоррупционная комиссия Ирака "Ан-Назаха" объявила о начале расследования обвинений в коррупции в отношении сотрудников миссии ООН в Ираке (МООНСИ), говорится в заявлении, опубликованном комиссией на ее странице в Facebook* (социальная сеть, запрещена в России как экстремистская).
«
"Федеральная комиссия по неподкупности начала процедуру рассмотрения и расследования обвинений в коррупции, которые были подняты в британской прессе по поводу миссии ООН в Ираке (МООНСИ)", - отмечается в сообщении.
В комиссии указали, что сформированная ею группа начала процедуру расследования и проверки в отношении информации, содержащейся в статье, опубликованной в британской газете The Guardian, в которой автор статьи утверждал, что сотрудники МООНСИ были причастны к получению взяток от иракских подрядчиков в рамках проектов фонда по реконструкции освобожденных от террористических организаций районов.
Добавляется, что представители команды следователей собираются связаться с авторами статьи, чтобы получить доказательства причастности сотрудников миссии ООН в Ираке к коррупционным делам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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