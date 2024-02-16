https://ria.ru/20240216/ipoteka-1927420071.html

"Пирамида рушится". В США предрекли новый финансовый кризис

"Пирамида рушится". В США предрекли новый финансовый кризис - РИА Новости, 16.02.2024

"Пирамида рушится". В США предрекли новый финансовый кризис

Американский Минфин предупредил о возможном крахе небанковских ипотечных агентств. Таких компаний все больше, работают они в основном с проблемными заемщиками,... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:00

2024-02-16T08:00

2024-02-16T08:05

экономика

ипотека

сша

джанет йеллен

министерство финансов сша

ипотечный кризис

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Американский Минфин предупредил о возможном крахе небанковских ипотечных агентств. Таких компаний все больше, работают они в основном с проблемными заемщиками, а доступ к финансированию у них ограничен. По мнению регулятора, это создает "непредвиденные риски". Повторится ли глобальный кризис 2008 года — в материале РИА Новости.Разрастающийся секторВзрывной рост числа небанковских ипотечных агентств в последние годы — тревожная тенденция. Министра финансов Джанет Йелсен беспокоят их вероятные банкротства в случае осложнений.Но этому отчасти способствовали и сами регуляторы. Так, после кризиса в 2008-м требования к капиталу банков серьезно ужесточили. Права на обслуживание портфеля ипотечных кредитов у таких крупняков, как Wells Fargo, охотно выкупали небанковские организации, требования к которым мягче. Теперь финансовые власти озадачены: чрезмерная активность этих компаний вызывает серьезные опасения.Краткосрочное финансированиеВ отличие от ипотечных агентств, небанковские кредиторы не могут привлекать клиентские депозиты — нет соответствующих лицензий."И у них нет доступа к экстренному кредитованию Федеральной резервной системы", — добавляет Борис Богоутдинов, управляющий партнер консалтинговой компании "2Б Диалог".Это делает их уязвимыми в сложных рыночных условиях. Непременно возникнут проблемы с источниками финансирования.Если банки понесут убытки, они откажут небанковским кредиторам в коротких займах, и те лишатся возможности работать на рынке, поясняет Богоутдинов."Плохие" заемщикиКроме того, такие организации специализируются на проблемных заемщиках — несмотря на уроки финансового краха 2008 года."Тогда, после кризиса субстандартного ипотечного кредитования, игроки рынка пришли к выводу, что не следует выдавать займы тем, кто вряд ли их выплатит", — напоминает Богоутдинов.Однако субстандартная ипотека никуда не делась. Шанс у высокорискового заемщика по-прежнему есть — достаточно обратиться в небанковское агентство. И чем больше этих компаний, тем выше доля субстандартной ипотеки, то есть кредитов, выданных людям с ненадежной или короткой кредитной историей.Отсюда вторая угроза: платежеспособность самих заемщиков. Так, в Ассоциации ипотечных банкиров обращают внимание на то, что в первом полугодии 2024-го в США ожидаются рецессия и рост безработицы. Потерявшие доход клиенты небанковских организаций не смогут выплачивать кредиты."В этот раз ипотечная пирамида может начать рушиться именно с заемщиков, лишившихся работы. Тенденция массовых увольнений в американской экономике уже проявляется. Банки же, в свою очередь, также потеряют деньги и станут отказывать в кредитах агентствам, что приведет к прекращению их деятельности", — указывает Николай Вавилов, cпециалист департамента стратегических исследований Total Research.Очевидная угрозаМассовое банкротство таких компаний ударит по всему ипотечному рынку. Банки и структуры, которые вложились в их облигации и другие финансовые инструменты, понесут большие убытки. Агентства, по сути, создают риски для стабильности американской банковской системы, подчеркивает Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова.Аналитики пока не склонны говорить о "бомбе", заложенной под ипотечный рынок. Однако ситуация тревожная. Это явное слабое звено финансовой системы, сегмент развивается гораздо быстрее, чем его регулирование.Совет по надзору за финансовой стабильностью (FSOC) планирует ужесточить контроль над ипотечными кредиторами, в том числе ввести категорию системно значимых. То есть и этим компаниям придется соблюдать более жесткие нормативные требования.Вопрос в том, успеют ли, пока сегмент не посыпался. Все зависит от реакции правительства и регулятора на проблемы в ипотечном секторе — насколько там сумеют минимизировать риски.

https://ria.ru/20240118/biden-1922228734.html

https://ria.ru/20240207/prognoz-1926045829.html

https://ria.ru/20230427/bank-1867967185.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, ипотека, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша, ипотечный кризис