https://ria.ru/20240216/interaktiv-1927753858.html

Деловой интерактив для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля

Деловой интерактив для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля - РИА Новости, 16.02.2024

Деловой интерактив для предпринимателей Москвы пройдет 20 февраля

Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) "Малый бизнес Москвы" (МБМ) 20 февраля проведет новый деловой интерактив для предпринимателей из серии "Актуальные... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:15

2024-02-16T12:15

2024-02-16T12:15

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) "Малый бизнес Москвы" (МБМ) 20 февраля проведет новый деловой интерактив для предпринимателей из серии "Актуальные решения", сообщается на официальном сайте мэра столицы. Эксперты расскажут, как учитывать личные цели и ценности при создании стратегии развития компании, осуществлять планирование роста доходов, сохранять гибкость и адаптивность к новым условиям ведения бизнеса. Мероприятие состоится в формате живой дискуссии, после выступления эксперты ответят на вопросы и поделятся опытом. В числе спикеров интерактива — эксперты по стратегическому развитию и формированию стратегий и команд, основатель компаний в производственной сфере, в области интеграции систем доступа и торговле, а также авторы делового журнала Павел Багрянцев и Полина Правда. По итогам мероприятия участники создадут дорожную карту предпринимателя, где проработают бизнес-стратегии и поставят цели. Также они смогут расширить деловые связи, найти новых партнеров. Как отметили в пресс-службе, интерактив состоится с 15:00 до 18:00 в ситуационном центре Москвы, который располагается по адресу: Вознесенский переулок, дом 22. Для участия в мероприятии нужно пройти предварительную регистрацию. Вход осуществляется по паспорту. Количество мест ограниченно. ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки. Для бизнесменов проводятся бесплатные образовательные и деловые мероприятия.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, твой бизнес – новости