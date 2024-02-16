https://ria.ru/20240216/inoagent-1927882991.html

Олега Тинькова* внесли в реестр иноагентов

Олега Тинькова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 16.02.2024

Олега Тинькова* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова* и журналиста Анну Наринскую*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T21:11

2024-02-16T21:11

2024-02-16T21:37

россия

олег тиньков

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова* и журналиста Анну Наринскую*, сообщается на сайте ведомства. "Шестнадцатого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Х. Арцуев*, Н.А. Кукушкин*, А.А. Наринская*, Ю.В. Синеокая*, О.Ю. Тиньков*", - говорится в сообщении.Уточняется, что бизнесмен Олег Тиньков принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Проживает за пределами РФ.Как сообщает Минюст, журналистка Анна Наринская участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и СМИ, выступала против СВО, участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений иноагентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. По данным ведомства, она осуществляла пропаганду ЛГБТ**-отношений. Проживает за пределами России.По данным ведомства, бывший адвокат Аслан Арцуев участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иноагентом, выступал против СВО. Он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ, призывал к действиям, которые могли привести к нарушению территориальной целостности России, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, сообщает Минюст. Арцуев проживает за пределами РФ.Актер Никита Кукушкин, согласно данным Минюста, выступал против СВО, участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагента. Проживает за пределами России.Как сообщает министерство, философ Юлия Синеокая распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240212/minyust-1926920373.html

https://ria.ru/20240202/inoagenty-1925127903.html

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россия, олег тиньков, общество