https://ria.ru/20240216/informblokada-1927754186.html

Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону

Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 16.02.2024

Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону

После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ясно, что до сих пор общество в США жило в полной... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:58

2024-02-16T11:58

2024-02-16T11:59

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

сша

сергей лавров

такер карлсон

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ясно, что до сих пор общество в США жило в полной информационной блокаде, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Позиция республиканцев, и насчет прозрения, которое наступило вдруг в американском обществе после интервью Путина Такеру Карлосону, вы знаете, только говорит об одном, главное для меня, то, что оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде", - сказал он на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240215/karlson-1927561328.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, сша, сергей лавров, такер карлсон