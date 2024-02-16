https://ria.ru/20240216/informblokada-1927754186.html
Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону
Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 16.02.2024
Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону
После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ясно, что до сих пор общество в США жило в полной... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:58
2024-02-16T11:58
2024-02-16T11:59
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
сша
сергей лавров
такер карлсон
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ясно, что до сих пор общество в США жило в полной информационной блокаде, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Позиция республиканцев, и насчет прозрения, которое наступило вдруг в американском обществе после интервью Путина Такеру Карлосону, вы знаете, только говорит об одном, главное для меня, то, что оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде", - сказал он на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20240215/karlson-1927561328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, сша, сергей лавров, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, США, Сергей Лавров, Такер Карлсон
Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону
Лавров: после интервью Путина стало ясно, что США живут в полной информблокаде
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ясно, что до сих пор общество в США жило в полной информационной блокаде, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Позиция республиканцев, и насчет прозрения, которое наступило вдруг в американском обществе после интервью Путина Такеру Карлосону, вы знаете, только говорит об одном, главное для меня, то, что оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде", - сказал он на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
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