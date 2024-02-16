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Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 16.02.2024
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11:58 16.02.2024 (обновлено: 11:59 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/informblokada-1927754186.html
Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону
Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 16.02.2024
Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону
После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ясно, что до сих пор общество в США жило в полной... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:58
2024-02-16T11:59
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
сша
сергей лавров
такер карлсон
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ясно, что до сих пор общество в США жило в полной информационной блокаде, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Позиция республиканцев, и насчет прозрения, которое наступило вдруг в американском обществе после интервью Путина Такеру Карлосону, вы знаете, только говорит об одном, главное для меня, то, что оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде", - сказал он на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
https://ria.ru/20240215/karlson-1927561328.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, сша, сергей лавров, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, США, Сергей Лавров, Такер Карлсон
Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону

Лавров: после интервью Путина стало ясно, что США живут в полной информблокаде

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ясно, что до сих пор общество в США жило в полной информационной блокаде, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Позиция республиканцев, и насчет прозрения, которое наступило вдруг в американском обществе после интервью Путина Такеру Карлосону, вы знаете, только говорит об одном, главное для меня, то, что оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде", - сказал он на конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
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Интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинСШАСергей ЛавровТакер Карлсон
 
 
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