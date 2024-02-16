https://ria.ru/20240216/inflyatsiya-1927834153.html

Центробанк заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России

Центробанк заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России - РИА Новости, 16.02.2024

Центробанк заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России

ЦБ видит улучшение ситуации с инфляцией в РФ, она замедляется, в том числе, в устойчивых компонентах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:02

2024-02-16T17:02

2024-02-16T17:02

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. ЦБ видит улучшение ситуации с инфляцией в РФ, она замедляется, в том числе, в устойчивых компонентах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. "Мы действительно видим улучшение, можно назвать это улучшением, ситуации с инфляцией, потому что инфляция начала снижаться, причем не только в разовых компонентах - там исчерпались разовые факторы, которые приводили к всплеску инфляции, в том числе курс, - но и в устойчивых элементах", - сказала она.

https://ria.ru/20240216/tsentrobank-1927782699.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)