https://ria.ru/20240216/indoneziya-1927706013.html

Субианто лидирует на выборах президента Индонезии с 56,8% голосов

Субианто лидирует на выборах президента Индонезии с 56,8% голосов - РИА Новости, 16.02.2024

Субианто лидирует на выборах президента Индонезии с 56,8% голосов

Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто лидирует на выборах президента страны с 56,8% голосов, следует из диаграммы, опубликованной на сайте... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T05:30

2024-02-16T05:30

2024-02-16T05:30

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прабово субианто

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто лидирует на выборах президента страны с 56,8% голосов, следует из диаграммы, опубликованной на сайте избирательной комиссии Индонезии после обработки данных более чем половины участков. Субианто еще в среду заявил, что считает себя победителем президентских выборов в Индонезии. Ранее сообщалось, что он лидировал в предвыборной гонке с 56% голосов после обработки бюллетеней с 45% избирательных участков. При этом в процессе подсчета голосов цифры меняются, сохраняется вероятность, что министру обороны не удастся набрать больше 50% и придется выйти во второй тур выборов этим летом. По данным, опубликованным избирательной комиссией Индонезии на своем сайте в виде диаграммы, 56,8% индонезийских избирателей отдали свой голос за министра обороны страны. При этом 25,3% проголосовали за бывшего министра культуры и образования Аниса Басведана, а почти 18% - за экс-губернатора Центральной Явы Ганжара Праново. Такие предварительные результаты были получены после обработки данных с 50,2% избирательных участков. Выборы президента Индонезии длились шесть часов и завершились в среду, первые неофициальные результаты стали приходить в тот же день. Независимые организации подтвердили лидерство Субианто со значительным отрывом от соперников.

https://ria.ru/20240215/indoneziya-1927488344.html

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в мире, прабово субианто, индонезия