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В Индии 11 человек погибли из-за пожара на фабрике красок - РИА Новости, 16.02.2024
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07:29 16.02.2024 (обновлено: 09:38 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/indiya-1927711154.html
В Индии 11 человек погибли из-за пожара на фабрике красок
В Индии 11 человек погибли из-за пожара на фабрике красок - РИА Новости, 16.02.2024
В Индии 11 человек погибли из-за пожара на фабрике красок
Не менее 11 человек погибли и четверо пострадали при пожаре на фабрике по производству красок в одном из районов индийского Дели накануне вечером, сообщил... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T07:29
2024-02-16T09:38
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 фев – РИА Новости. Не менее 11 человек погибли и четверо пострадали при пожаре на фабрике по производству красок в одном из районов индийского Дели накануне вечером, сообщил телеканал NDTV. По словам представителей пожарной службы, пожар начался после произошедшего на фабрике взрыва, после чего огонь охватил два склада и центр лечения наркозависимости. "Огонь перекинулся на соседний дом и центр лечения наркозависимости. Произошел взрыв, из-за которого здание рухнуло, в результате чего погибли 11 рабочих. Тела полностью сгорели, что затрудняет их опознание", - сказал директор пожарной службы Дели Атул Гарг. По его словам, точная причина пожара пока неизвестна, ведется операция по поиску пропавших без вести. Вместе с тем власти индийской столицы подозревают, что взрыв произошел из-за хранившихся на складе химикатов, и проводят расследование.
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в мире, дели, индия
В мире, Дели, Индия
В Индии 11 человек погибли из-за пожара на фабрике красок

NDTV: в Дели не менее 11 человек погибли при пожаре на фабрике красок

© AP PhotoПожарные на фабрике по производству красок на севере Нью-Дели, Индия
Пожарные на фабрике по производству красок на севере Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo
Пожарные на фабрике по производству красок на севере Нью-Дели, Индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 фев – РИА Новости. Не менее 11 человек погибли и четверо пострадали при пожаре на фабрике по производству красок в одном из районов индийского Дели накануне вечером, сообщил телеканал NDTV.
По словам представителей пожарной службы, пожар начался после произошедшего на фабрике взрыва, после чего огонь охватил два склада и центр лечения наркозависимости.
«
"Огонь перекинулся на соседний дом и центр лечения наркозависимости. Произошел взрыв, из-за которого здание рухнуло, в результате чего погибли 11 рабочих. Тела полностью сгорели, что затрудняет их опознание", - сказал директор пожарной службы Дели Атул Гарг.
По его словам, точная причина пожара пока неизвестна, ведется операция по поиску пропавших без вести. Вместе с тем власти индийской столицы подозревают, что взрыв произошел из-за хранившихся на складе химикатов, и проводят расследование.
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