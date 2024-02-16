https://ria.ru/20240216/indiya-1927711154.html

В Индии 11 человек погибли из-за пожара на фабрике красок

В Индии 11 человек погибли из-за пожара на фабрике красок - РИА Новости, 16.02.2024

В Индии 11 человек погибли из-за пожара на фабрике красок

Не менее 11 человек погибли и четверо пострадали при пожаре на фабрике по производству красок в одном из районов индийского Дели накануне вечером, сообщил... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T07:29

2024-02-16T07:29

2024-02-16T09:38

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 фев – РИА Новости. Не менее 11 человек погибли и четверо пострадали при пожаре на фабрике по производству красок в одном из районов индийского Дели накануне вечером, сообщил телеканал NDTV. По словам представителей пожарной службы, пожар начался после произошедшего на фабрике взрыва, после чего огонь охватил два склада и центр лечения наркозависимости. "Огонь перекинулся на соседний дом и центр лечения наркозависимости. Произошел взрыв, из-за которого здание рухнуло, в результате чего погибли 11 рабочих. Тела полностью сгорели, что затрудняет их опознание", - сказал директор пожарной службы Дели Атул Гарг. По его словам, точная причина пожара пока неизвестна, ведется операция по поиску пропавших без вести. Вместе с тем власти индийской столицы подозревают, что взрыв произошел из-за хранившихся на складе химикатов, и проводят расследование.

https://ria.ru/20240207/indiya-1925847875.html

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в мире, дели, индия