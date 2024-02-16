https://ria.ru/20240216/imya-1927734249.html

В Югре появился ребенок с именем Владимир-Путин

В Югре появился ребенок с именем Владимир-Путин - РИА Новости, 16.02.2024

В Югре появился ребенок с именем Владимир-Путин

Супружеская пара из Ханты-Мансийского автономного округа назвала своего новорожденного сына Владимир-Путин, сообщили РИА Новости в управлении ЗАГС... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:15

2024-02-16T10:15

2024-02-16T10:15

ханты-мансийский автономный округ

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Супружеская пара из Ханты-Мансийского автономного округа назвала своего новорожденного сына Владимир-Путин, сообщили РИА Новости в управлении ЗАГС Нижневартовска. "Действительно, вчера в управлении была проведена регистрация ребенка с именем Владимир-Путин", - сказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что в свидетельстве о рождении мальчика указана фамилия, полное имя, которое пишется через дефис, а затем отчество Гошгарович. По данным информационно-аналитического портала ЗАГС, самым популярным именем для мальчиков в ХМАО стал Муххамад – с начала 2024 года югорские родители назвали так 45 сыновей. Самыми необычными именами стали Мусо, Филат и Намик. Самым популярным именем для девочек в Югре в текущем году является Виктория. Также в регионе самыми редкими женскими именами в этом году стали Ляман, Мавлуда, Лиана и Устинья.

https://ria.ru/20240207/novorozhdennye-1925869763.html

ханты-мансийский автономный округ

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, общество