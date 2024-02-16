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В Югре появился ребенок с именем Владимир-Путин
В Югре появился ребенок с именем Владимир-Путин - РИА Новости, 16.02.2024
В Югре появился ребенок с именем Владимир-Путин
Супружеская пара из Ханты-Мансийского автономного округа назвала своего новорожденного сына Владимир-Путин, сообщили РИА Новости в управлении ЗАГС... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:15
2024-02-16T10:15
2024-02-16T10:15
ханты-мансийский автономный округ
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Супружеская пара из Ханты-Мансийского автономного округа назвала своего новорожденного сына Владимир-Путин, сообщили РИА Новости в управлении ЗАГС Нижневартовска. "Действительно, вчера в управлении была проведена регистрация ребенка с именем Владимир-Путин", - сказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что в свидетельстве о рождении мальчика указана фамилия, полное имя, которое пишется через дефис, а затем отчество Гошгарович. По данным информационно-аналитического портала ЗАГС, самым популярным именем для мальчиков в ХМАО стал Муххамад – с начала 2024 года югорские родители назвали так 45 сыновей. Самыми необычными именами стали Мусо, Филат и Намик. Самым популярным именем для девочек в Югре в текущем году является Виктория. Также в регионе самыми редкими женскими именами в этом году стали Ляман, Мавлуда, Лиана и Устинья.
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ханты-мансийский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, общество
Ханты-Мансийский автономный округ, Общество
В Югре появился ребенок с именем Владимир-Путин
Супружеская пара из Югры назвала своего сына Владимир-Путин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Супружеская пара из Ханты-Мансийского автономного округа назвала своего новорожденного сына Владимир-Путин, сообщили РИА Новости в управлении ЗАГС Нижневартовска.
"Действительно, вчера в управлении была проведена регистрация ребенка с именем Владимир-Путин", - сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что в свидетельстве о рождении мальчика указана фамилия, полное имя, которое пишется через дефис, а затем отчество Гошгарович.
По данным информационно-аналитического портала ЗАГС, самым популярным именем для мальчиков в ХМАО стал Муххамад – с начала 2024 года югорские родители назвали так 45 сыновей. Самыми необычными именами стали Мусо, Филат и Намик. Самым популярным именем для девочек в Югре в текущем году является Виктория. Также в регионе самыми редкими женскими именами в этом году стали Ляман, Мавлуда, Лиана и Устинья.
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве