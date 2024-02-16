https://ria.ru/20240216/grom-1927738755.html
Медведь Гром из центра воспроизводства Московского зоопарка вышел из спячки
Медведь Гром из центра воспроизводства Московского зоопарка вышел из спячки - РИА Новости, 16.02.2024
Медведь Гром из центра воспроизводства Московского зоопарка вышел из спячки
Медведь Гром из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вышел из спячки, сообщил в своем Telegram-канале руководитель столичного... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:42
2024-02-16T10:42
2024-02-16T10:42
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Медведь Гром из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вышел из спячки, сообщил в своем Telegram-канале руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "Это бурый медведь Гром. За свои 18 лет он только второй раз в жизни выходит из зимней спячки в преддверии весны. Уйти в естественный для него зимний сон ему помогли сотрудники Московского зоопарка", - рассказал Фурсин. Он напомнил, что медведь прибыл осенью 2022 года в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса. Бурый медведь по кличке Гром около 10 лет жил на территории пивного завода, где его опекали местные сотрудники. Но животное находилось в стрессе - его пугали звуки взрывов. В связи с этим было решено перевезти медведя подальше - в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных.
https://ria.ru/20240206/medved-1925632423.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московский зоопарк
Хорошие новости, Московский зоопарк
Медведь Гром из центра воспроизводства Московского зоопарка вышел из спячки
Медведь Гром, прибывший в Московский зоопарк из Донбасса, вышел из спячки
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Медведь Гром из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вышел из спячки, сообщил в своем Telegram-канале
руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
"Это бурый медведь Гром. За свои 18 лет он только второй раз в жизни выходит из зимней спячки в преддверии весны. Уйти в естественный для него зимний сон ему помогли сотрудники Московского зоопарка", - рассказал Фурсин.
Он напомнил, что медведь прибыл осенью 2022 года в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса
.
Бурый медведь по кличке Гром около 10 лет жил на территории пивного завода, где его опекали местные сотрудники. Но животное находилось в стрессе - его пугали звуки взрывов. В связи с этим было решено перевезти медведя подальше - в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных.
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