https://ria.ru/20240216/grom-1927738755.html

Медведь Гром из центра воспроизводства Московского зоопарка вышел из спячки

Медведь Гром из центра воспроизводства Московского зоопарка вышел из спячки - РИА Новости, 16.02.2024

Медведь Гром из центра воспроизводства Московского зоопарка вышел из спячки

Медведь Гром из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вышел из спячки, сообщил в своем Telegram-канале руководитель столичного... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:42

2024-02-16T10:42

2024-02-16T10:42

хорошие новости

московский зоопарк

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Медведь Гром из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вышел из спячки, сообщил в своем Telegram-канале руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "Это бурый медведь Гром. За свои 18 лет он только второй раз в жизни выходит из зимней спячки в преддверии весны. Уйти в естественный для него зимний сон ему помогли сотрудники Московского зоопарка", - рассказал Фурсин. Он напомнил, что медведь прибыл осенью 2022 года в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса. Бурый медведь по кличке Гром около 10 лет жил на территории пивного завода, где его опекали местные сотрудники. Но животное находилось в стрессе - его пугали звуки взрывов. В связи с этим было решено перевезти медведя подальше - в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных.

https://ria.ru/20240206/medved-1925632423.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московский зоопарк