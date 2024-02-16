https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927795812.html

В Греции исправили данные голосования за закон об однополых браках

В Греции исправили данные голосования за закон об однополых браках - РИА Новости, 16.02.2024

В Греции исправили данные голосования за закон об однополых браках

Парламент Греции исправил данные голосования за закон о браках гомосексуалистов и усыновлении ими детей - "за" подано 175 голосов, на один голос меньше, чем... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:46

2024-02-16T14:46

2024-02-16T14:46

в мире

парламент греции

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АФИНЫ, 16 фев - РИА Новости. Парламент Греции исправил данные голосования за закон о браках гомосексуалистов и усыновлении ими детей - "за" подано 175 голосов, на один голос меньше, чем сообщил по завершении голосования председательствующий на заседании. "Во время процедуры подсчета голосов на поименном голосовании по законопроекту о равенстве гражданских браков вчера вечером, по очевидной оплошности, голос депутата от города Пелли из партии "Новая демократия" Георгиоса Карасманиса, который был передан счетным работникам с бюллетенем из-за блокирования его электронной карты, хотя он был "ПРОТИВ" самого закона и при постатейном голосовании, был ошибочно записан, по ошибке чиновника, как "ЗА", - говорится в сообщении парламента Греции. "На ошибку было указано, и она исправлена, в результате чего "ЗА" проголосовало 175 человек вместо 176", - сообщил парламент. Таким образом, согласно окончательным результатам, законопроект был принят 175 голосами "за", 77 депутатов были "против", двое воздержались. В голосовании участвовали 254 депутата из 300. Законопроект поддержали не все члены правящей "Новой демократии", большинство несогласных не участвовали в голосовании.

https://ria.ru/20240125/rpts-1923492918.html

https://ria.ru/20231018/braki-1903704798.html

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в мире, парламент греции