Рейтинг@Mail.ru
В Греции исправили данные голосования за закон об однополых браках - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927795812.html
В Греции исправили данные голосования за закон об однополых браках
В Греции исправили данные голосования за закон об однополых браках - РИА Новости, 16.02.2024
В Греции исправили данные голосования за закон об однополых браках
Парламент Греции исправил данные голосования за закон о браках гомосексуалистов и усыновлении ими детей - "за" подано 175 голосов, на один голос меньше, чем... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:46
2024-02-16T14:46
в мире
парламент греции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/41/1522804199_0:0:2758:1551_1920x0_80_0_0_79de764e98abaf0c24c023f179bf6226.jpg
АФИНЫ, 16 фев - РИА Новости. Парламент Греции исправил данные голосования за закон о браках гомосексуалистов и усыновлении ими детей - "за" подано 175 голосов, на один голос меньше, чем сообщил по завершении голосования председательствующий на заседании. "Во время процедуры подсчета голосов на поименном голосовании по законопроекту о равенстве гражданских браков вчера вечером, по очевидной оплошности, голос депутата от города Пелли из партии "Новая демократия" Георгиоса Карасманиса, который был передан счетным работникам с бюллетенем из-за блокирования его электронной карты, хотя он был "ПРОТИВ" самого закона и при постатейном голосовании, был ошибочно записан, по ошибке чиновника, как "ЗА", - говорится в сообщении парламента Греции. "На ошибку было указано, и она исправлена, в результате чего "ЗА" проголосовало 175 человек вместо 176", - сообщил парламент. Таким образом, согласно окончательным результатам, законопроект был принят 175 голосами "за", 77 депутатов были "против", двое воздержались. В голосовании участвовали 254 депутата из 300. Законопроект поддержали не все члены правящей "Новой демократии", большинство несогласных не участвовали в голосовании.
https://ria.ru/20240125/rpts-1923492918.html
https://ria.ru/20231018/braki-1903704798.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152280/41/1522804199_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_ef2861b87af33db4fed4761ecda58c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, парламент греции
В мире, Парламент Греции
В Греции исправили данные голосования за закон об однополых браках

Парламент Греции исправил данные голосования за закон об однополых браках

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 16 фев - РИА Новости. Парламент Греции исправил данные голосования за закон о браках гомосексуалистов и усыновлении ими детей - "за" подано 175 голосов, на один голос меньше, чем сообщил по завершении голосования председательствующий на заседании.
"Во время процедуры подсчета голосов на поименном голосовании по законопроекту о равенстве гражданских браков вчера вечером, по очевидной оплошности, голос депутата от города Пелли из партии "Новая демократия" Георгиоса Карасманиса, который был передан счетным работникам с бюллетенем из-за блокирования его электронной карты, хотя он был "ПРОТИВ" самого закона и при постатейном голосовании, был ошибочно записан, по ошибке чиновника, как "ЗА", - говорится в сообщении парламента Греции.
Протоиерей Балашов - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В РПЦ прокомментировали решение Элладской церкви об однополых браках
25 января, 18:25
«
"На ошибку было указано, и она исправлена, в результате чего "ЗА" проголосовало 175 человек вместо 176", - сообщил парламент.
Таким образом, согласно окончательным результатам, законопроект был принят 175 голосами "за", 77 депутатов были "против", двое воздержались.
В голосовании участвовали 254 депутата из 300.
Законопроект поддержали не все члены правящей "Новой демократии", большинство несогласных не участвовали в голосовании.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Минобороны и минюст Украины поддержали закон о легализации однополых браков
18 октября 2023, 20:54
 
В миреПарламент Греции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала