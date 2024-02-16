https://ria.ru/20240216/gretsiya-1927696084.html

Парламент Греции одобрил закон об однополых браках

Парламент Греции одобрил закон об однополых браках - РИА Новости, 16.02.2024

Парламент Греции одобрил закон об однополых браках

Парламент Греции поздно вечером в четверг проголосовал за закон об однополых браках, сообщил председательствующий на заседании. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T00:51

2024-02-16T00:51

2024-02-16T00:52

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АФИНЫ, 16 фев - РИА Новости. Парламент Греции поздно вечером в четверг проголосовал за закон об однополых браках, сообщил председательствующий на заседании. "В голосовании участвовали 254 депутата. За (принятие закона - ред.) проголосовали 176 депутатов, против - 76, воздержались 2 депутата. Закон принят", - заявил он. Обсуждение закона и голосование транслировал в прямом эфире парламентский телеканал. Голосование было поименным, оно проходило после двух дней обсуждения. Всего в парламенте 300 депутатов. Из девяти фракций за принятие закона выступили правящая партия "Новая демократия", оппозиционные СИРИЗА-Прогрессивный альянс, ПАСОК, "Новые левые" и "Курс свободы" экс-спикера парламента Зои Константопулу. Против были Коммунистическая партия Греции (КПГ), правые партии "Греческое решение" и "Ники" ("Победа"), ультраправая партия "Спартиаты". Законопроект поддержали не все члены правящей "Новой демократии", большинство несогласных не участвовали в голосовании.

https://ria.ru/20240204/gretsiya-1925342286.html

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в мире, парламент греции, ника, греция