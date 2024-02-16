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В Госдуме поддержали идею установления Дня памяти жертв колониализма - РИА Новости, 16.02.2024
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14:39 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/gosduma-1927794054.html
В Госдуме поддержали идею установления Дня памяти жертв колониализма
В Госдуме поддержали идею установления Дня памяти жертв колониализма - РИА Новости, 16.02.2024
В Госдуме поддержали идею установления Дня памяти жертв колониализма
Первый замглавы комитета Думы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что поддержал идею замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:39
2024-02-16T14:39
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Первый замглавы комитета Думы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что поддержал идею замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма. Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма, приурочить его к 14 декабря. Медведев напомнил, что это дата принятия в 1960 году упомянутой Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. "Поддерживаю эту инициативу, она назрела давно. Думаю, что это было бы правильно", - сказал Чепа.
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общество, россия, дмитрий медведев, генеральная ассамблея оон, алексей чепа, оон, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Генеральная Ассамблея ООН, Алексей Чепа, ООН, Госдума РФ
В Госдуме поддержали идею установления Дня памяти жертв колониализма

Чепа: в Госдуме поддержали идею установления Дня памяти жертв колониализма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Первый замглавы комитета Думы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что поддержал идею замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма.
Председатель ЕР, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил инициировать обсуждение на Генассамблее ООН идеи установить День памяти жертв колониализма, приурочить его к 14 декабря. Медведев напомнил, что это дата принятия в 1960 году упомянутой Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.
"Поддерживаю эту инициативу, она назрела давно. Думаю, что это было бы правильно", - сказал Чепа.
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ОбществоРоссияДмитрий МедведевГенеральная Ассамблея ООНАлексей ЧепаООНГосдума РФ
 
 
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