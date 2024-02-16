https://ria.ru/20240216/gosdolg-1927699630.html

В США спрогнозировали рост госдолга до 200% от ВВП к 2050 году

В США спрогнозировали рост госдолга до 200% от ВВП к 2050 году - РИА Новости, 16.02.2024

В США спрогнозировали рост госдолга до 200% от ВВП к 2050 году

Государственный долг США при сохранении текущих темпов доходов и трат будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200% от... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T02:01

2024-02-16T02:01

2024-02-16T02:01

в мире

сша

федеральная резервная система сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Государственный долг США при сохранении текущих темпов доходов и трат будет расти быстрее, чем экономика страны, и к 2050 году достигнет объема 200% от национального ВВП, говорится в обнародованном в четверг прогнозе американской Счетной палаты. "Федеральному правительству в долгосрочной перспективе грозит неустойчивая финансовая траектория, которая создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена. Наш обзор финансового состояния страны показал, что долг будет расти быстрее, нежели экономика, достигнув 200% от ВВП к 2050 году, если политика доходов и трат останется неизменной", - сказано в документе. Согласно прогнозу, государственные расходы в процентном соотношении к ВВП достигнут рекордного уровня к 2030 году, что будет отчасти обусловлено ростом процентных ставок. "Конгрессу и администрации придется принять трудные бюджетные и политические решения, чтобы устранить ключевые факторы, способствующие росту федерального долга, и изменить бюджетную траекторию. Чем раньше будут приняты меры по изменению долгосрочной бюджетной траектории, тем менее радикальные шаги придется задействовать в этой связи", - утверждают в Счетной палате США. Ведомство полагает, что при текущей экономической политике госдолг достигнет исторической отметки в 106% от ВВП уже к 2028 году. По оценкам бюджетного управления конгресса США, дефицит федерального бюджета вырастет с 1,6 триллиона долларов в 2024 финансовом году до 2,6 триллиона - в 2034 году. Одновременно ведомство прогнозирует, что публичный долг страны вырастет с 99% ВВП на конец 2024 года до 116% ВВП в 2034 году, что станет рекордным значением за всю историю. Публичный долг составляет около 80% совокупного госдолга США. При этом совокупный госдолг страны, согласно данным ФРС США, на конец прошлого года составил 123% ВВП, превысив 34 триллиона долларов. Это максимальное значение за всю историю.

https://ria.ru/20240207/prognoz-1926045829.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, федеральная резервная система сша