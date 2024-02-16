https://ria.ru/20240216/gorod-1927708884.html

Военные создали на Херсонском направлении "подземный город"

Военные создали на Херсонском направлении "подземный город" - РИА Новости, 16.02.2024

Военные создали на Херсонском направлении "подземный город"

Российские военные создали "подземный город" для личного состава группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T06:33

2024-02-16T06:33

2024-02-16T09:08

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ГЕНИЧЕСК, 16 фев — РИА Новости. Российские военные создали "подземный город" для личного состава группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости. "Здесь мы организовали подземный город. Приоритетом было обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков, от сбросов с коптеров. Как мы видели, все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них — земляные насыпи", — сказал РИА Новости начальник вещевой службы полка группировки войск "Днепр" с позывным Лис.Главная цель — сберечь личный состав для выполнения боевых задач, отметил он.В "подземном городе" есть жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская."На первое у нас суп гороховый, на второе — консервы мясные с кашей гречневой. Все согласно раскладке — по нормам. <…> Ребята довольные. В принципе, говорят, как дома. <…> Чаще всего просят макароны, ну и на первое борщи любят", — рассказал старший повар полка.Кухня рассчитана на 75 человек. Жилые блиндажи рассчитаны на шесть-восемь человек каждый. Они оборудованы печками, внешней и внутренней связью, электричеством, системой центрального оповещения."Здесь у нас спортзал. <…> Имеется все оборудование: гири, гантели, груши, штанга имеется. Военнослужащие могут в любое свободное от несения службы время подойти — позаниматься спортом, своей физической подготовкой. <…> Самое распространенное упражнение — это с грушей. И жмут штанги. Силовые упражнения", — рассказал Лис.По его словам, среди военных в "подземном городе" есть те, кто "на гражданке" был преподавателем физкультуры или фитнес-тренером, и эти бойцы помогают сослуживцам правильно заниматься спортом в армии."Он приходит, он показывает, чтобы мышцы не разорвались, с каких весов начинать, какие упражнения делать. Естественно, он дает советы, чтобы ребята не пострадали, занимались нормально", — пояснил Лис.Общая протяженность переходов и траншей города — более трех километров при глубине заложения коммуникаций около трех метров.

https://ria.ru/20240216/desantniki-1927702840.html

https://ria.ru/20240216/aviatsiya-1927705012.html

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"Подземный город" на Херсонском направлении Российские военные создали "подземный город" на Херсонском направлении. 2024-02-16T06:33 true PT4M35S

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россия, украина, вооруженные силы украины, днепр (река)