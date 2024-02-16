https://ria.ru/20240216/genetika-1927863019.html

Эксперт отметила важность прогностического значения генетической информации

Эксперт отметила важность прогностического значения генетической информации - РИА Новости, 16.02.2024

Эксперт отметила важность прогностического значения генетической информации

Прогностическое значение генетической информации чрезвычайно важно для следующих поколений, но встают этические вопросы, которые легко не решаются, считает... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:47

2024-02-16T18:47

2024-02-16T18:47

наука

общество

россия

москва

мария воронцова

ольга попова (искусствовед)

олег матвейчев

российская академия наук

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Прогностическое значение генетической информации чрезвычайно важно для следующих поколений, но встают этические вопросы, которые легко не решаются, считает заместитель декана факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова. В рамках Евразийского философского конгресса, который проходит в Москве, эксперты обсудили этические и философские аспекты развития современной генетики. "Прогностическое значение генетической информации тоже чрезвычайно важно для следующих поколений. Если это только моя мутация и дальше не наследуемая, это один вопрос. А если не только моя? А если она наследуется? Что скажут свекровь, теща, семья вашего мужа и так далее? Это такие дилеммы, которые так легко, на щелчок не решаются", - сказала Воронцова на панельной дискуссии в рамках конгресса. Эксперт подчеркнула, что генетическую информацию нельзя считать полностью индивидуальной, так как гены наследуются от родителей и передаются дальше детям. Воронцова рассказала, что благодаря полногеномному исследованию можно диагностировать 8 тысяч заболеваний, но терапевтировать или предотвратить можно далеко не все. Перед врачом, отметила она, стоит этическая задача - сообщать ли пациенту о "поломках" в его генах, должен ли пациент быть информирован о результатах исследования. "Врач остается с таким конгломератом информации, с которым он не знает, что делать. Если он ее сгружает пациенту или клиенту, можно сказать, то клиент уже не знает, что с этим делать. Все не знают, что с этим делать. Вот такая ситуация", - рассказала она. Еще сложнее этический вопрос встает в случае, когда полигеномному секвенированию подвергается ребенок, отметила Воронцова. Она задала участникам конгресса вопрос, какую долю информации имеют право получать родители. "Вот нашелся – причина болезни, которая может проявиться в ближайшие годы. Врач обязан об этом сообщить? Ну, нам кажется, что обязан, что ребенку можно сделать лучше, предотвратить развитие осложнений или даже развитие болезни в целом. А если невозможно предотвратить развитие заболевания? Ждать, пока заболевание проявится, а потом родителям сказать - ну да, мы знали два года назад, что будет у ребенка такое, но терапии не было, не предполагалось, поэтому мы вам не сказали. Я не хочу знать, что этот родитель скажет врачам в этот момент", - объяснила Воронцова. Она также обратила внимание на тему информированного согласия. По ее словам, для действительно информированного согласия пациента нужно, чтобы он находился примерно на одном уровне познания вопроса с врачом. "Если пациент посредственно разбирается в предмете, то как мы можем говорить о том, что мы его информировали? До достижения степени кандидата наук врач обучается в течение 12-14 лет, а тут пациенту мы все за 4 минуты рассказали. Это в принципе невозможно", - пояснила Воронцова. Врио заместителя директора по научной работе Института философии РАН Ольга Попова в своем выступление обратила внимание на смещение фокуса исследований современной биомедицины на "улучшение человека, его оптимизацию и усиление". "Путь постчеловечества на основе генетической модификации естественного тела, то есть путь, связанный с модификацией генома человека, прокладывают две группы вовлеченных лиц – с одной стороны, это ученые, которые нацелены на инновацию, а с другой стороны – желающие совершенного ребенка родители", - пояснила Попова. Она отметила, что ученый, реализуя свои познавательные интересы, может прикрываться ширмой желаний родителей иметь "усовершенствованного под их запрос ребенка". "Родитель может невольно играть роль гентех-промоутера и оказывается нужен ученому для реализации личных познавательных амбиций и, в широком смысле, для слома барьера между изобретателями и пользователями генетических технологий", - заключила Попова. Депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев в рамках панельной дискуссии обратил внимание на цивилизационный аспект развития генетики. "Генетика очень строгая, математически строгая наука, потому что в их исследованиях четыре аминокислоты, и в какой пропорции они сложатся и какая повторяемость локусов – там будет все понятно, можно посчитать легко математически", - сказал он. Он отметил, что в этой парадигме все люди - отпрыски "некой единой цивилизации, существовавшей 4 тысячи лет назад". "У нее есть основы, эти основы мы можем искать в языке, в фольклоре, в микропрактиках различных, которые сохранили наши народы, наши цивилизации... из всего этого конструктора можно находить первопонятия, первопрактики, первоосновы, первокоды", - отметил Матвейчев.

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https://ria.ru/20240213/bolezni-1927080465.html

https://ria.ru/20240206/bioetika-1925705482.html

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Наталья Макарова

общество, россия, москва, мария воронцова, ольга попова (искусствовед), олег матвейчев, российская академия наук, госдума рф