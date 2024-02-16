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Специальный газоанализатор для Арктики создали и запустят в серию в Москве - РИА Новости, 16.02.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
18:05 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/gazoanalizator-1927838235.html
Специальный газоанализатор для Арктики создали и запустят в серию в Москве
Специальный газоанализатор для Арктики создали и запустят в серию в Москве - РИА Новости, 16.02.2024
Специальный газоанализатор для Арктики создали и запустят в серию в Москве
Столичная компания "Промприбор-Р" разработала и готовится запустить в серийное производство новую модель газоанализатора для условий Арктики, сообщил министр... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:05
2024-02-16T18:05
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
арктика
россия
технологии
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Столичная компания "Промприбор-Р" разработала и готовится запустить в серийное производство новую модель газоанализатора для условий Арктики, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичный производитель создал новую модель газоанализатора для работы в сложных климатических условиях. Такой датчик сохраняет работоспособность при температуре от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия. Линейка прошла ряд испытаний и во втором квартале 2024 года будет запущена в серийное производство", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Столичный министр добавил, что сегодня в отрасли приборостроения Москвы работает около 760 производств, которые помогают в обеспечении технологического суверенитета страны.Как указал гендиректор "Промприбор-Р" Иван Лебедев, множество нефтяных и газовых месторождений России разрабатываются в суровых климатических условиях, где нужны специальные модификации приборов для обеспечения промышленной безопасности."Наш датчик надежно закрепляется на территориях с глубоким снежным покровом и устойчиво фиксируется в условиях сильного ветра. Его данные передаются на нескольких сотен метров без потери качества сигнала, а дистанционный пульт позволяет настраивать анализатор без необходимости вскрытия. Мощности компании уже сегодня способны выпускать ежегодно до 4,5 тысячи приборов в арктическом исполнении", - рассказал Лебедев.
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москва, владислав овчинский, арктика, россия, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Арктика, Россия, Технологии

Специальный газоанализатор для Арктики создали и запустят в серию в Москве

© Фото : пресс-служба ДИПП Специальный газоанализатор для Арктики создали и запустят в серию в Москве
Специальный газоанализатор для Арктики создали и запустят в серию в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Столичная компания "Промприбор-Р" разработала и готовится запустить в серийное производство новую модель газоанализатора для условий Арктики, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичный производитель создал новую модель газоанализатора для работы в сложных климатических условиях. Такой датчик сохраняет работоспособность при температуре от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия. Линейка прошла ряд испытаний и во втором квартале 2024 года будет запущена в серийное производство", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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Столичный министр добавил, что сегодня в отрасли приборостроения Москвы работает около 760 производств, которые помогают в обеспечении технологического суверенитета страны.
Как указал гендиректор "Промприбор-Р" Иван Лебедев, множество нефтяных и газовых месторождений России разрабатываются в суровых климатических условиях, где нужны специальные модификации приборов для обеспечения промышленной безопасности.
"Наш датчик надежно закрепляется на территориях с глубоким снежным покровом и устойчиво фиксируется в условиях сильного ветра. Его данные передаются на нескольких сотен метров без потери качества сигнала, а дистанционный пульт позволяет настраивать анализатор без необходимости вскрытия. Мощности компании уже сегодня способны выпускать ежегодно до 4,5 тысячи приборов в арктическом исполнении", - рассказал Лебедев.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийАрктикаРоссияТехнологии
 
 
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