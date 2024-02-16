https://ria.ru/20240216/gazoanalizator-1927838235.html

Специальный газоанализатор для Арктики создали и запустят в серию в Москве

Специальный газоанализатор для Арктики создали и запустят в серию в Москве - РИА Новости, 16.02.2024

Специальный газоанализатор для Арктики создали и запустят в серию в Москве

Столичная компания "Промприбор-Р" разработала и готовится запустить в серийное производство новую модель газоанализатора для условий Арктики, сообщил министр... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T18:05

2024-02-16T18:05

2024-02-16T18:05

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

арктика

россия

технологии

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Столичная компания "Промприбор-Р" разработала и готовится запустить в серийное производство новую модель газоанализатора для условий Арктики, сообщил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичный производитель создал новую модель газоанализатора для работы в сложных климатических условиях. Такой датчик сохраняет работоспособность при температуре от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия. Линейка прошла ряд испытаний и во втором квартале 2024 года будет запущена в серийное производство", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Столичный министр добавил, что сегодня в отрасли приборостроения Москвы работает около 760 производств, которые помогают в обеспечении технологического суверенитета страны.Как указал гендиректор "Промприбор-Р" Иван Лебедев, множество нефтяных и газовых месторождений России разрабатываются в суровых климатических условиях, где нужны специальные модификации приборов для обеспечения промышленной безопасности."Наш датчик надежно закрепляется на территориях с глубоким снежным покровом и устойчиво фиксируется в условиях сильного ветра. Его данные передаются на нескольких сотен метров без потери качества сигнала, а дистанционный пульт позволяет настраивать анализатор без необходимости вскрытия. Мощности компании уже сегодня способны выпускать ежегодно до 4,5 тысячи приборов в арктическом исполнении", - рассказал Лебедев.

https://ria.ru/20240215/oborudovanie-1927624622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, арктика, россия, технологии