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Байден заявил, что призвал Нетаньяху к временному прекращению огня в Газе - РИА Новости, 16.02.2024
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21:00 16.02.2024 (обновлено: 21:04 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/gaza-1927881664.html
Байден заявил, что призвал Нетаньяху к временному прекращению огня в Газе
Байден заявил, что призвал Нетаньяху к временному прекращению огня в Газе - РИА Новости, 16.02.2024
Байден заявил, что призвал Нетаньяху к временному прекращению огня в Газе
Президент США Джо Байден заявил, что указал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на необходимость временно ввести режим прекращения огня в секторе Газа... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T21:00
2024-02-16T21:04
в мире
джо байден
биньямин нетаньяху
израиль
сектор газа
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что указал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на необходимость временно ввести режим прекращения огня в секторе Газа для вывода оставшихся заложников."В течение последних нескольких дней у меня состоялись обстоятельные дискуссии с премьер-министром Израиля &lt;...&gt; Я указал на необходимость введения временного режима прекращения огня, чтобы вызволить узников, заложников. Я все еще надеюсь на то, что это удастся сделать", - сказал Байден в ходе специального обращения по случаю смерти Алексея Навального.По словам президента США, он рассчитывает, что, на период рассмотрения данной инициативы, Израиль не предпримет попыток масштабного наземного наступления.
https://ria.ru/20240216/konflikt-1915630213.html
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в мире, джо байден, биньямин нетаньяху, израиль, сектор газа, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Сектор Газа, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден заявил, что призвал Нетаньяху к временному прекращению огня в Газе

Байден заявил о необходимости временного перемирия в Газе для вывода заложников

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что указал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на необходимость временно ввести режим прекращения огня в секторе Газа для вывода оставшихся заложников.
«
"В течение последних нескольких дней у меня состоялись обстоятельные дискуссии с премьер-министром Израиля <...> Я указал на необходимость введения временного режима прекращения огня, чтобы вызволить узников, заложников. Я все еще надеюсь на то, что это удастся сделать", - сказал Байден в ходе специального обращения по случаю смерти Алексея Навального.
По словам президента США, он рассчитывает, что, на период рассмотрения данной инициативы, Израиль не предпримет попыток масштабного наземного наступления.
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В миреДжо БайденБиньямин НетаньяхуИзраильСектор ГазаСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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