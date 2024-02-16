https://ria.ru/20240216/gaza-1927881664.html

Байден заявил, что призвал Нетаньяху к временному прекращению огня в Газе

Байден заявил, что призвал Нетаньяху к временному прекращению огня в Газе - РИА Новости, 16.02.2024

Байден заявил, что призвал Нетаньяху к временному прекращению огня в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что указал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на необходимость временно ввести режим прекращения огня в секторе Газа... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T21:00

2024-02-16T21:00

2024-02-16T21:04

в мире

джо байден

биньямин нетаньяху

израиль

сектор газа

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что указал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на необходимость временно ввести режим прекращения огня в секторе Газа для вывода оставшихся заложников."В течение последних нескольких дней у меня состоялись обстоятельные дискуссии с премьер-министром Израиля <...> Я указал на необходимость введения временного режима прекращения огня, чтобы вызволить узников, заложников. Я все еще надеюсь на то, что это удастся сделать", - сказал Байден в ходе специального обращения по случаю смерти Алексея Навального.По словам президента США, он рассчитывает, что, на период рассмотрения данной инициативы, Израиль не предпримет попыток масштабного наземного наступления.

https://ria.ru/20240216/konflikt-1915630213.html

израиль

сектор газа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, биньямин нетаньяху, израиль, сектор газа, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году