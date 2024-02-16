Гатилов раскритиковал сообщения о планах России разместить оружие в космосе
Гатилов: сообщения о планах России разместить оружие в космосе лживы и абсурдны
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости. Сообщения западных СМИ о том, что Россия готовится разместить ядерное оружие в космосе, ложны и абсурдны, Москва привержена своим международным обязательствам, говорится в заявлении постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова.
«
"Сообщения западных СМИ относительно "планов России разместить ядерное оружие в космосе", которые, как утверждается, были представлены в конгрессе США, нельзя назвать иначе как лживыми и абсурдными", - сказано в опубликованном документе на сайте дипмиссии.
Гатилов добавил, что Россия "твердо привержена" соблюдению своих международных обязательств, в частности, вытекающих из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года. Он отметил, что РФ также является инициатором в ООН рабочих групп и инициатив по запрету размещения оружия в космосе, которые не поддерживаются Западом.
«
"Не вызывает сомнений, что новая порция беспочвенных инсинуаций в адрес России представляет собой не что иное, как очередную "операцию прикрытие" для отвлечения внимания от практической реализации американцами собственных военно-космических планов", - считает дипломат.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.