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Гатилов раскритиковал сообщения о планах России разместить оружие в космосе - РИА Новости, 16.02.2024
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19:41 16.02.2024 (обновлено: 20:00 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/gatilov-1927872085.html
Гатилов раскритиковал сообщения о планах России разместить оружие в космосе
Гатилов раскритиковал сообщения о планах России разместить оружие в космосе - РИА Новости, 16.02.2024
Гатилов раскритиковал сообщения о планах России разместить оружие в космосе
Сообщения западных СМИ о том, что Россия готовится разместить ядерное оружие в космосе, ложны и абсурдны, Москва привержена своим международным обязательствам,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:41
2024-02-16T20:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости. Сообщения западных СМИ о том, что Россия готовится разместить ядерное оружие в космосе, ложны и абсурдны, Москва привержена своим международным обязательствам, говорится в заявлении постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова."Сообщения западных СМИ относительно "планов России разместить ядерное оружие в космосе", которые, как утверждается, были представлены в конгрессе США, нельзя назвать иначе как лживыми и абсурдными", - сказано в опубликованном документе на сайте дипмиссии.Гатилов добавил, что Россия "твердо привержена" соблюдению своих международных обязательств, в частности, вытекающих из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года. Он отметил, что РФ также является инициатором в ООН рабочих групп и инициатив по запрету размещения оружия в космосе, которые не поддерживаются Западом."Не вызывает сомнений, что новая порция беспочвенных инсинуаций в адрес России представляет собой не что иное, как очередную "операцию прикрытие" для отвлечения внимания от практической реализации американцами собственных военно-космических планов", - считает дипломат.Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240216/es-1927846393.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), геннадий гатилов, сша, москва, дмитрий песков, оон
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Геннадий Гатилов, США, Москва, Дмитрий Песков, ООН
Гатилов раскритиковал сообщения о планах России разместить оружие в космосе

Гатилов: сообщения о планах России разместить оружие в космосе лживы и абсурдны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 фев - РИА Новости. Сообщения западных СМИ о том, что Россия готовится разместить ядерное оружие в космосе, ложны и абсурдны, Москва привержена своим международным обязательствам, говорится в заявлении постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова.
«
"Сообщения западных СМИ относительно "планов России разместить ядерное оружие в космосе", которые, как утверждается, были представлены в конгрессе США, нельзя назвать иначе как лживыми и абсурдными", - сказано в опубликованном документе на сайте дипмиссии.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Источник: в ЕС обеспокоены "планами России" по ядерному оружию в космосе
Вчера, 17:26
Гатилов добавил, что Россия "твердо привержена" соблюдению своих международных обязательств, в частности, вытекающих из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года. Он отметил, что РФ также является инициатором в ООН рабочих групп и инициатив по запрету размещения оружия в космосе, которые не поддерживаются Западом.
«
"Не вызывает сомнений, что новая порция беспочвенных инсинуаций в адрес России представляет собой не что иное, как очередную "операцию прикрытие" для отвлечения внимания от практической реализации американцами собственных военно-космических планов", - считает дипломат.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах РФ о "размещении ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по "серьезной угрозе национальной безопасности", пытается сподвигнуть конгресс США на голосование за законопроект о выделении денег Украине.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Кремль заявил о готовности к работе с США по противоспутниковому оружию
Вчера, 19:24
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Геннадий ГатиловСШАМоскваДмитрий ПесковООН
 
 
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