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ФРГ пообещала Украине добиваться взыскания с России экономического ущерба - РИА Новости, 16.02.2024
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16:56 16.02.2024 (обновлено: 17:23 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/frg-1927832699.html
ФРГ пообещала Украине добиваться взыскания с России экономического ущерба
ФРГ пообещала Украине добиваться взыскания с России экономического ущерба - РИА Новости, 16.02.2024
ФРГ пообещала Украине добиваться взыскания с России экономического ущерба
Германия пообещала Украине добиваться соглашения на уровне Евросоюза о взыскании с России "экономического и иного ущерба", говорится в опубликованном соглашении РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T16:56
2024-02-16T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Германия пообещала Украине добиваться соглашения на уровне Евросоюза о взыскании с России "экономического и иного ущерба", говорится в опубликованном соглашении о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Германией и Украиной. "Германия заявляет, что в этих обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями и в соответствии с международным и европейским правом, она будет предоставлять Украине в случае необходимости быструю и устойчивую помощь в области безопасности, современное военное оборудование во всех областях при необходимости, а также экономическую помощь, будет стремиться к достижению соглашения в ЕС, чтобы навязать России экономические и другие издержки, и консультироваться с Украиной о ее потребностях по мере осуществления ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН", – сказано в документе. Кроме того, участники соглашения между Берлином и Киевом намерены продолжать работу над ростом издержек России, в том числе посредством санкций и экспортного контроля. Германия обязуется добиваться решительных действий на уровне Евросоюза для борьбы со всеми формами обхода санкций, а также планирует усиливать собственную "внутреннюю устойчивость против связанных с Россией незаконных финансов". Отмечается, что Германия и Украина будут обмениваться актуальной информацией об основаниях для санкций и другими релевантными сведениями.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html
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в мире, украина, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия
ФРГ пообещала Украине добиваться взыскания с России экономического ущерба

ФРГ пообещала добиваться согласия в ЕС о взыскании с РФ экономического ущерба

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Германия пообещала Украине добиваться соглашения на уровне Евросоюза о взыскании с России "экономического и иного ущерба", говорится в опубликованном соглашении о сотрудничестве в области безопасности и долгосрочной поддержке между Германией и Украиной.
"Германия заявляет, что в этих обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями и в соответствии с международным и европейским правом, она будет предоставлять Украине в случае необходимости быструю и устойчивую помощь в области безопасности, современное военное оборудование во всех областях при необходимости, а также экономическую помощь, будет стремиться к достижению соглашения в ЕС, чтобы навязать России экономические и другие издержки, и консультироваться с Украиной о ее потребностях по мере осуществления ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН", – сказано в документе.
Кроме того, участники соглашения между Берлином и Киевом намерены продолжать работу над ростом издержек России, в том числе посредством санкций и экспортного контроля. Германия обязуется добиваться решительных действий на уровне Евросоюза для борьбы со всеми формами обхода санкций, а также планирует усиливать собственную "внутреннюю устойчивость против связанных с Россией незаконных финансов". Отмечается, что Германия и Украина будут обмениваться актуальной информацией об основаниях для санкций и другими релевантными сведениями.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссия
 
 
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