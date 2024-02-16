https://ria.ru/20240216/fotograf-1927885844.html

Умер фотограф Дмитрий Марков

Умер фотограф Дмитрий Марков - РИА Новости, 16.02.2024

Умер фотограф Дмитрий Марков

Фотограф Дмитрий Марков, известный по жанровым снимкам из жизни провинциальных российских городов, скончался на 42-м году жизни, сообщили его друзья. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T21:44

2024-02-16T21:44

2024-02-16T21:44

пушкино

псковская область

лев шлосберг

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927885358_0:54:1080:662_1920x0_80_0_0_f57c540d5fcb2096c014b3d378baf26c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Фотограф Дмитрий Марков, известный по жанровым снимкам из жизни провинциальных российских городов, скончался на 42-м году жизни, сообщили его друзья. "Дмитрий умер", – написал один из них в Telegram-канале Маркова. О смерти фотографа, причины которой не уточняются, сообщил также псковский политик Лев Шлосберг*. В аккаунтах Маркова в социальных сетях пользователи выражают соболезнования и пишут, что известие об его смерти стало полной неожиданностью. Марков в последний раз заходил в свои аккаунты 9 февраля. О дате и месте его похорон пока не сообщается. По данным из открытых источников, Дмитрий Марков родился в 1982 году в городе Пушкино Московской области, с 2007 года жил в Псковской области. Он стал известен благодаря жанровым снимкам из жизни провинциальных российских городов, сделанными с помощью камеры смартфона. Марков издал два фотоальбома: "Черновик" и "Россия в квадрате".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

пушкино

псковская область

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пушкино, псковская область, лев шлосберг, московская область (подмосковье)