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Умер фотограф Дмитрий Марков
Умер фотограф Дмитрий Марков - РИА Новости, 16.02.2024
Умер фотограф Дмитрий Марков
Фотограф Дмитрий Марков, известный по жанровым снимкам из жизни провинциальных российских городов, скончался на 42-м году жизни, сообщили его друзья. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T21:44
2024-02-16T21:44
2024-02-16T21:44
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псковская область
лев шлосберг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Фотограф Дмитрий Марков, известный по жанровым снимкам из жизни провинциальных российских городов, скончался на 42-м году жизни, сообщили его друзья. "Дмитрий умер", – написал один из них в Telegram-канале Маркова. О смерти фотографа, причины которой не уточняются, сообщил также псковский политик Лев Шлосберг*. В аккаунтах Маркова в социальных сетях пользователи выражают соболезнования и пишут, что известие об его смерти стало полной неожиданностью. Марков в последний раз заходил в свои аккаунты 9 февраля. О дате и месте его похорон пока не сообщается. По данным из открытых источников, Дмитрий Марков родился в 1982 году в городе Пушкино Московской области, с 2007 года жил в Псковской области. Он стал известен благодаря жанровым снимкам из жизни провинциальных российских городов, сделанными с помощью камеры смартфона. Марков издал два фотоальбома: "Черновик" и "Россия в квадрате".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
пушкино
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пушкино, псковская область, лев шлосберг, московская область (подмосковье)
Пушкино, Псковская область, Лев Шлосберг, Московская область (Подмосковье)
Умер фотограф Дмитрий Марков
Фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Фотограф Дмитрий Марков, известный по жанровым снимкам из жизни провинциальных российских городов, скончался на 42-м году жизни, сообщили его друзья.
«
"Дмитрий умер", – написал один из них в Telegram-канале Маркова.
О смерти фотографа, причины которой не уточняются, сообщил также псковский политик Лев Шлосберг
*.
В аккаунтах Маркова в социальных сетях пользователи выражают соболезнования и пишут, что известие об его смерти стало полной неожиданностью. Марков в последний раз заходил в свои аккаунты 9 февраля.
О дате и месте его похорон пока не сообщается.
По данным из открытых источников, Дмитрий Марков родился в 1982 году в городе Пушкино Московской области
, с 2007 года жил в Псковской области
. Он стал известен благодаря жанровым снимкам из жизни провинциальных российских городов, сделанными с помощью камеры смартфона.
Марков издал два фотоальбома: "Черновик" и "Россия в квадрате".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.