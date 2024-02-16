https://ria.ru/20240216/fond-1927852532.html
Путин просил подумать о докапитализации фонда развития промышленности
Путин просил подумать о докапитализации фонда развития промышленности - РИА Новости, 16.02.2024
Путин просил подумать о докапитализации фонда развития промышленности
Президент России Владимир Путин просил подумать о докапитализации Фонда развития промышленности, льготные займы которого востребованы бизнесом и нужны... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:45
2024-02-16T17:45
2024-02-16T18:36
экономика
россия
владимир путин
фонд развития промышленности
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин просил подумать о докапитализации Фонда развития промышленности, льготные займы которого востребованы бизнесом и нужны российским компаниям. "Эти займы востребованы, нужны нашим компаниям. Поэтому прошу подумать о докапитализации Фонда развития промышленности. Понимаю, что всегда это такие вопросы непростые, особенно когда все ключевые параметры бюджета согласованы, запущены. Но подумать об этом тоже обязательно нужно. Надеюсь, что будут и допдоходы у нас", - сказал Путин на совещании о поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности. Он добавил, что фонд работает стабильно уже в течение нескольких лет, в целом это хорошая практика, льготные займы фонда востребованы предприятиями и бизнесом. По его словам, с помощью фонда уже профинансировано более 1,5 тысяч проектов на общую сумму около 500 миллиардов рублей. "Приличные деньги. Правда, представители бизнеса говорят, что и этого тоже маловато. Они готовы к тому, чтобы шире использовать этот инструмент и расширять свои производства", - заявил Путин. Президент пообещал, что власти продолжат расширять и донастраивать механизмы поддержки промышленности.Фонд развития промышленности учрежден Минпромторгом РФ в 2014 году по инициативе Путина. Главная задача фонда – развитие промышленного производства путем предоставления доступных льготных займов для малых, средних и крупных производственных предприятий.
https://ria.ru/20240216/putin-1927835119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, фонд развития промышленности
Экономика, Россия, Владимир Путин, Фонд развития промышленности
Путин просил подумать о докапитализации фонда развития промышленности
Путин: льготные займы фонда развития промышленности востребованы бизнесом
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин просил подумать о докапитализации Фонда развития промышленности, льготные займы которого востребованы бизнесом и нужны российским компаниям.
«
"Эти займы востребованы, нужны нашим компаниям. Поэтому прошу подумать о докапитализации Фонда развития промышленности. Понимаю, что всегда это такие вопросы непростые, особенно когда все ключевые параметры бюджета согласованы, запущены. Но подумать об этом тоже обязательно нужно. Надеюсь, что будут и допдоходы у нас", - сказал Путин на совещании о поддержке инвестиционных проектов в российской промышленности.
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Он добавил, что фонд работает стабильно уже в течение нескольких лет, в целом это хорошая практика, льготные займы фонда востребованы предприятиями и бизнесом. По его словам, с помощью фонда уже профинансировано более 1,5 тысяч проектов на общую сумму около 500 миллиардов рублей.
«
"Приличные деньги. Правда, представители бизнеса говорят, что и этого тоже маловато. Они готовы к тому, чтобы шире использовать этот инструмент и расширять свои производства", - заявил Путин.
Президент пообещал, что власти продолжат расширять и донастраивать механизмы поддержки промышленности.
Фонд развития промышленности учрежден Минпромторгом РФ в 2014 году по инициативе Путина. Главная задача фонда – развитие промышленного производства путем предоставления доступных льготных займов для малых, средних и крупных производственных предприятий.
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