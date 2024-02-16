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Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 16.02.2024
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10:19 16.02.2024
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Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 16.02.2024
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Более трети (37% россиян) отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 55% сказали, что у их близких спокойное настроение, следует из данных опроса... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:19
2024-02-16T10:19
фонд "общественное мнение"
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более трети (37% россиян) отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 55% сказали, что у их близких спокойное настроение, следует из данных опроса ФОМ. Более половины (55%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 37% опрошенных, говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте фонда. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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фонд "общественное мнение", россия, общество
Фонд "Общественное мнение", Россия, Общество
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

ФОМ: 55 процентов россиян заявили о спокойном настроении в их окружении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника "Коломенское"
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника "Коломенское". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более трети (37% россиян) отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 55% сказали, что у их близких спокойное настроение, следует из данных опроса ФОМ.
Более половины (55%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 37% опрошенных, говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте фонда.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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