https://ria.ru/20240216/fom-1927735293.html

Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 16.02.2024

Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной

Более трети (37% россиян) отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 55% сказали, что у их близких спокойное настроение, следует из данных опроса... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:19

2024-02-16T10:19

2024-02-16T10:19

фонд "общественное мнение"

россия

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Более трети (37% россиян) отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 55% сказали, что у их близких спокойное настроение, следует из данных опроса ФОМ. Более половины (55%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Тревожное настроение среди своих окружающих отметили 37% опрошенных, говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте фонда. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240215/vtsiom-1927537512.html

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фонд "общественное мнение", россия, общество