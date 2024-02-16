https://ria.ru/20240216/fermery-1927892916.html

Оппозиция Молдавии заявила о риске банкротства фермеров из-за кредитов

Оппозиция Молдавии заявила о риске банкротства фермеров из-за кредитов - РИА Новости, 16.02.2024

Оппозиция Молдавии заявила о риске банкротства фермеров из-за кредитов

Представители оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" заявили, что фермеры рискуют обанкротиться из-за неоплаченных кредитов, но тем не менее их протесты, РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T22:57

2024-02-16T22:57

2024-02-16T22:57

в мире

молдавия

украина

румыния

дорин речан

возрождение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927569812_73:0:2434:1328_1920x0_80_0_0_202f1f2e5c1c4a9668df50bebc482806.png

КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" заявили, что фермеры рискуют обанкротиться из-за неоплаченных кредитов, но тем не менее их протесты, длившиеся всю неделю, не увенчались успехом, завершившись непродуктивной беседой с руководством профильного ведомства и кабмина. В пятницу группа протестующих аграриев после пикета у парламента пришла на заседание экспертного совета при министерстве сельского хозяйства Молдавии, на котором присутствовал премьер-министр Дорин Речан. Между аграриями и главой правительства состоялась беседа. По ее итогам Речан призвал протестующих разблокировать дорогу у КПП "Леушены", что они и сделали, отметив, что освободили путь на таможенный пункт до утра 20 февраля. "Длившиеся всю неделю протесты молдавских фермеров закончились пустыми разговорами с правительством… А тем временем протестующие у парламента сельхозпроизводители рискуют остаться без крыши над головой из-за неоплаченных кредитов. Ущерб аграриев, занимающихся только пшеницей и кукурузой составляет порядка 6 миллиардов леев (336,5 миллиона долларов – ред.). Но при этом они просят выплатить всего 400 миллионов (22,4 миллиона долларов), чтобы справиться с кризисом и весной выйти в поля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. При этом в политформировании отмечают, что на оборонную сферу и вооружение правительство республики находит средства. "На оборону у правительства ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) деньги есть, на радар за 300 миллионов леев (16,8 миллиона долларов) есть, а помочь тем, на ком держится практически вся молдавская экономика, потерпите, дорогие аграрии", - поясняют в сообщении. Протесты фермеров начались в южных районах Молдавии 8 февраля, c 10 февраля стали присоединяться аграрии из других областей. Фермеры требуют от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса предприятиям, а также ожидают немедленного начала диалога с властями. С начала этой недели они ежедневно блокируют таможню в Леушенах на границе с Румынией. Фермеры пригрозили и дальше блокировать КПП, если не будет установлен график переговоров с участием правительства, парламента и администрации президента по решению проблем в аграрной отрасли, при этом они отказываются от встречи с главой минсельхоза. Молдавские сельхозпроизводители в январе потребовали от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом и позволить осуществлять его только по железной дороге. Фермеры жалуются на огромные очереди грузовиков на КПП на молдавско-румынской границе, большая часть из которых - транзит с Украины, в результате задержка стоит аграриям больших денег.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240216/moldaviya-1927785297.html

молдавия

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, украина, румыния, дорин речан, возрождение