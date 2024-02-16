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Экспорт рыбы с Дальнего Востока в 2023 году вырос до 1,8 миллиона тонн - РИА Новости, 16.02.2024
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05:41 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/eksport-1927706726.html
Экспорт рыбы с Дальнего Востока в 2023 году вырос до 1,8 миллиона тонн
Экспорт рыбы с Дальнего Востока в 2023 году вырос до 1,8 миллиона тонн - РИА Новости, 16.02.2024
Экспорт рыбы с Дальнего Востока в 2023 году вырос до 1,8 миллиона тонн
Дальний Восток в 2023 году более чем на 10% увеличил объемы экспорта рыбы и морепродуктов - до 1,8 миллиона тонн, сообщил журналистам во Владивостоке врио... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:41
2024-02-16T05:41
экономика
дальний восток
владивосток
руслан давыдов
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Дальний Восток в 2023 году более чем на 10% увеличил объемы экспорта рыбы и морепродуктов - до 1,8 миллиона тонн, сообщил журналистам во Владивостоке врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. &quot;Основные покупатели нашей рыбы - Китай, Корея. Япония чуть-чуть осталась. Что касается объемов - объемы выросли. У нас почти на 4 миллиарда (долларов - ред.) дальневосточный оборот экспорта рыбы и морепродуктов, в тоннаже 1,8 миллиона тонн. Рост (по объему по сравнению с 2022 годом - ред.) заметный - больше 10%&quot;, - сказал Давыдов.Он отметил, что РФ обладает товарами, без которых человечество прожить не может. "Те станы, которые заботятся о своем будущем, развивают торговлю с нами. Это как раз страны Азиатско-Тихоокеанского региона, практически все", - добавил Давыдов.
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экономика, дальний восток, владивосток, руслан давыдов, китай
Экономика, Дальний Восток, Владивосток, Руслан Давыдов, Китай
Экспорт рыбы с Дальнего Востока в 2023 году вырос до 1,8 миллиона тонн

Давыдов: экспорт рыбы с Дальнего Востока в 2023 году вырос до 1,8 миллиона тонн

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкГрузовая баржа
Грузовая баржа - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев - РИА Новости. Дальний Восток в 2023 году более чем на 10% увеличил объемы экспорта рыбы и морепродуктов - до 1,8 миллиона тонн, сообщил журналистам во Владивостоке врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
«

"Основные покупатели нашей рыбы - Китай, Корея. Япония чуть-чуть осталась. Что касается объемов - объемы выросли. У нас почти на 4 миллиарда (долларов - ред.) дальневосточный оборот экспорта рыбы и морепродуктов, в тоннаже 1,8 миллиона тонн. Рост (по объему по сравнению с 2022 годом - ред.) заметный - больше 10%", - сказал Давыдов.

Он отметил, что РФ обладает товарами, без которых человечество прожить не может.
"Те станы, которые заботятся о своем будущем, развивают торговлю с нами. Это как раз страны Азиатско-Тихоокеанского региона, практически все", - добавил Давыдов.
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ЭкономикаДальний ВостокВладивостокРуслан ДавыдовКитай
 
 
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