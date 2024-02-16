https://ria.ru/20240216/egipet-1927713571.html

Власти Египта начали возводить стену рядом с Рафахом на юге Газы, пишут СМИ

Власти Египта начали возводить стену рядом с Рафахом на юге Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024

Власти Египта начали возводить стену рядом с Рафахом на юге Газы, пишут СМИ

Власти Египта начали возводить стену на южной границе сектора Газа рядом с городом Рафах, военную операцию в котором готовит израильская армия, сообщает газета... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T08:16

2024-02-16T08:16

2024-02-16T08:16

в мире

египет

рафах (провинция)

сша

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Египта начали возводить стену на южной границе сектора Газа рядом с городом Рафах, военную операцию в котором готовит израильская армия, сообщает газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки и участников строительства. Как пишет издание, на спутниковых фотографиях отчетливо видно, как в буферной зоне между к югу от пограничного перехода Рафах бульдозерами расчищается большой участок земли. Анализ снимков показывает, что работы начались около 5 февраля. Подрядчик и инженер сообщили газете, что египетская армия поручила им построить бетонную стену высотой пять метров, чтобы перекрыть участок земли площадью пять квадратных километров. Неясно, предназначено ли это сооружение для содержания жителей Газы, пересекающих границу, отмечается в публикации. Представитель правительства Египта отказался обсуждать строительство и сослался на заявления, сделанные властями в последние недели о необходимости укрепления границы. Многие международные лидеры в последние дни выражали обеспокоенность в связи с израильскими планами вторжения в Рафах. В частности, президент США Джо Байден заявил, что выступает против военной операции, если та не учитывает потребность в обеспечении безопасности гражданского населения.

https://ria.ru/20240215/palestina-1927547052.html

https://ria.ru/20240213/rafakh-1927138389.html

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рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, египет, рафах (провинция), сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году