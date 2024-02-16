https://ria.ru/20240216/edinoborstva-1927833371.html

Единоборства помогают в становлении характера, заявил Путин

Единоборства помогают в становлении характера, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024

Единоборства помогают в становлении характера, заявил Путин

Занятия единоборствами в целом помогают в становлении характера человека, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:00

2024-02-16T17:00

2024-02-16T17:00

владимир путин

челябинская область

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Занятия единоборствами в целом помогают в становлении характера человека, убежден президент РФ Владимир Путин. На встрече Путина со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области одна из студенток рассказала, что занимается шахбоксом. Она пояснила, что это такой гибридный вид спорта, в котором соперники соревнуются в чередующихся раундах шахмат и бокса. "Действительно, эти навыки и психологические особенности, которые возникают в ходе занятий единоборствами, наверное, и в жизни тоже помогают добиваться конкретных успехов, потому что такие бойцовские качества для того, чтобы идти вперед, они нужны", - отметил Путин. "Шахбокс – любопытно. Когда видим, когда человек сидит в шахматы играет-играет, и когда у него там что-то, раз, закручивается, пошел на ринг – бум, и все встало на место. Или, наоборот, когда на ринге что-то там куда-то улетело, сел в шахматы играть и всё выстроилось как нужно в голове. В любом случае это интересно", - добавил президент.

https://ria.ru/20240110/putin-1920498697.html

челябинская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, челябинская область, общество