https://ria.ru/20240216/edinoborstva-1927833371.html
Единоборства помогают в становлении характера, заявил Путин
Единоборства помогают в становлении характера, заявил Путин - РИА Новости, 16.02.2024
Единоборства помогают в становлении характера, заявил Путин
Занятия единоборствами в целом помогают в становлении характера человека, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:00
2024-02-16T17:00
2024-02-16T17:00
владимир путин
челябинская область
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Занятия единоборствами в целом помогают в становлении характера человека, убежден президент РФ Владимир Путин. На встрече Путина со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области одна из студенток рассказала, что занимается шахбоксом. Она пояснила, что это такой гибридный вид спорта, в котором соперники соревнуются в чередующихся раундах шахмат и бокса. "Действительно, эти навыки и психологические особенности, которые возникают в ходе занятий единоборствами, наверное, и в жизни тоже помогают добиваться конкретных успехов, потому что такие бойцовские качества для того, чтобы идти вперед, они нужны", - отметил Путин. "Шахбокс – любопытно. Когда видим, когда человек сидит в шахматы играет-играет, и когда у него там что-то, раз, закручивается, пошел на ринг – бум, и все встало на место. Или, наоборот, когда на ринге что-то там куда-то улетело, сел в шахматы играть и всё выстроилось как нужно в голове. В любом случае это интересно", - добавил президент.
https://ria.ru/20240110/putin-1920498697.html
челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, челябинская область, общество
Владимир Путин, Челябинская область, Общество
Единоборства помогают в становлении характера, заявил Путин
Путин убежден, что единоборства помогают добиваться успехов в жизни
ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев - РИА Новости. Занятия единоборствами в целом помогают в становлении характера человека, убежден президент РФ Владимир Путин.
На встрече Путина со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области
одна из студенток рассказала, что занимается шахбоксом. Она пояснила, что это такой гибридный вид спорта, в котором соперники соревнуются в чередующихся раундах шахмат и бокса.
"Действительно, эти навыки и психологические особенности, которые возникают в ходе занятий единоборствами, наверное, и в жизни тоже помогают добиваться конкретных успехов, потому что такие бойцовские качества для того, чтобы идти вперед, они нужны", - отметил Путин.
"Шахбокс – любопытно. Когда видим, когда человек сидит в шахматы играет-играет, и когда у него там что-то, раз, закручивается, пошел на ринг – бум, и все встало на место. Или, наоборот, когда на ринге что-то там куда-то улетело, сел в шахматы играть и всё выстроилось как нужно в голове. В любом случае это интересно", - добавил президент.
Путин рассказал, сколько времени тратит на занятия спортом