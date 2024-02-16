Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли три человека - РИА Новости, 16.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 16.02.2024 (обновлено: 23:57 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/dtp-1927896411.html
На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли три человека
На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли три человека - РИА Новости, 16.02.2024
На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли три человека
Три человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кировском округе Ставропольского края, сообщает... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T23:54
2024-02-16T23:57
происшествия
авто
ставропольский край
георгиевск
новопавловск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Три человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кировском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 21.00 мск на 48-м километре автодороги Георгиевск - Новопавловск. "По неустановленным пока причинам произошло столкновение встречно движущихся автомобилей ВАЗ-21124 и "Лада Гранта". От полученных травм на месте скончались три пассажира "двенадцатой", жители КБР. Оба водителя и пассажир Гранты доставлены с серьезными травмами в больницу", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулем ВАЗ-21124 находился 26-летний житель КБР, "который три дня назад был привлечен к административной ответственности за управление в состоянии опьянения". Кроме того, автомобилем "Лада Гранта" управлял 34-летний житель Кировского округа, злостным нарушителем ПДД он не является. "По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается, назначены экспертизы", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240216/obvinenie-1927859845.html
https://ria.ru/20240214/dtp-1927350993.html
ставропольский край
георгиевск
новопавловск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ставропольский край, георгиевск, новопавловск
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Георгиевск, Новопавловск
На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли три человека

На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками три человека погибли и трое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Три человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кировском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция.
По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 21.00 мск на 48-м километре автодороги Георгиевск - Новопавловск.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Мужчине, устроившему в Москве стрельбу после ДТП, предъявили обвинение
Вчера, 18:01
«
"По неустановленным пока причинам произошло столкновение встречно движущихся автомобилей ВАЗ-21124 и "Лада Гранта". От полученных травм на месте скончались три пассажира "двенадцатой", жители КБР. Оба водителя и пассажир Гранты доставлены с серьезными травмами в больницу", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что за рулем ВАЗ-21124 находился 26-летний житель КБР, "который три дня назад был привлечен к административной ответственности за управление в состоянии опьянения". Кроме того, автомобилем "Лада Гранта" управлял 34-летний житель Кировского округа, злостным нарушителем ПДД он не является.
«
"По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается, назначены экспертизы", - заключили в ведомстве.
На месте столкновения электропоезда с легковым автомобилем в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
РЖД предложили ужесточить наказание для автомобилистов за ДТП с поездом
14 февраля, 15:04
 
ПроисшествияАвтоСтавропольский крайГеоргиевскНовопавловск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала