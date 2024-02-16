https://ria.ru/20240216/dtp-1927896411.html

На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли три человека

На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли три человека - РИА Новости, 16.02.2024

На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли три человека

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кировском округе Ставропольского края, сообщает... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T23:54

2024-02-16T23:54

2024-02-16T23:57

происшествия

авто

ставропольский край

георгиевск

новопавловск

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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Три человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кировском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция. По данным ведомства, ДТП произошло в пятницу около 21.00 мск на 48-м километре автодороги Георгиевск - Новопавловск. "По неустановленным пока причинам произошло столкновение встречно движущихся автомобилей ВАЗ-21124 и "Лада Гранта". От полученных травм на месте скончались три пассажира "двенадцатой", жители КБР. Оба водителя и пассажир Гранты доставлены с серьезными травмами в больницу", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Отмечается, что за рулем ВАЗ-21124 находился 26-летний житель КБР, "который три дня назад был привлечен к административной ответственности за управление в состоянии опьянения". Кроме того, автомобилем "Лада Гранта" управлял 34-летний житель Кировского округа, злостным нарушителем ПДД он не является. "По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается, назначены экспертизы", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240216/obvinenie-1927859845.html

https://ria.ru/20240214/dtp-1927350993.html

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происшествия, авто, ставропольский край, георгиевск, новопавловск