https://ria.ru/20240216/dtp-1927845994.html
На трассе в КБР произошло ДТП с лошадью, есть погибшие
На трассе в КБР произошло ДТП с лошадью, есть погибшие - РИА Новости, 16.02.2024
На трассе в КБР произошло ДТП с лошадью, есть погибшие
Две женщины погибли, еще три пострадали после того, как автомобиль сбил лошадь на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T17:25
2024-02-16T17:25
2024-02-16T17:25
происшествия
зольский район
hyundai creta
авто
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НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Две женщины погибли, еще три пострадали после того, как автомобиль сбил лошадь на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. Инцидент произошел еще в четверг, однако сообщается о нем только в пятницу. "По предварительной информации, 15 февраля 36-летняя жительница Зольского района, управляя автомобилем Hyundai Solaris на федеральной автодороге "Кавказ", не доезжая до селения Псынадаха , допустила наезд на лошадь, которая находилась на проезжей части", - говорится в релизе. В результате ДТП водитель и ее 57-летняя пассажирка погибли, еще трое пассажиров, женщины 50, 47 и 35 лет, попали в больницу.
https://ria.ru/20231120/dtp-1910695595.html
зольский район
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происшествия, зольский район, hyundai creta, авто
Происшествия, Зольский район, Hyundai Creta, Авто
На трассе в КБР произошло ДТП с лошадью, есть погибшие
На трассе "Кавказ" в КБР произошло ДТП с лошадью, две женщины погибли