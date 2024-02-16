https://ria.ru/20240216/dtp-1927845994.html

На трассе в КБР произошло ДТП с лошадью, есть погибшие

На трассе в КБР произошло ДТП с лошадью, есть погибшие - РИА Новости, 16.02.2024

На трассе в КБР произошло ДТП с лошадью, есть погибшие

Две женщины погибли, еще три пострадали после того, как автомобиль сбил лошадь на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T17:25

2024-02-16T17:25

2024-02-16T17:25

происшествия

зольский район

hyundai creta

авто

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НАЛЬЧИК, 16 фев – РИА Новости. Две женщины погибли, еще три пострадали после того, как автомобиль сбил лошадь на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. Инцидент произошел еще в четверг, однако сообщается о нем только в пятницу. "По предварительной информации, 15 февраля 36-летняя жительница Зольского района, управляя автомобилем Hyundai Solaris на федеральной автодороге "Кавказ", не доезжая до селения Псынадаха , допустила наезд на лошадь, которая находилась на проезжей части", - говорится в релизе. В результате ДТП водитель и ее 57-летняя пассажирка погибли, еще трое пассажиров, женщины 50, 47 и 35 лет, попали в больницу.

https://ria.ru/20231120/dtp-1910695595.html

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происшествия, зольский район, hyundai creta, авто