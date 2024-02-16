https://ria.ru/20240216/dtp-1927781243.html

В Карелии микроавтобус упал в реку

В Карелии микроавтобус упал в реку - РИА Новости, 16.02.2024

В Карелии микроавтобус упал в реку

Микроавтобус упал в реку в Карелии, предположительно, водитель смог выбраться и скрылся с места ДТП, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:31

2024-02-16T13:31

2024-02-16T13:31

происшествия

заозерный

сортавальский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Микроавтобус упал в реку в Карелии, предположительно, водитель смог выбраться и скрылся с места ДТП, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщает республиканское МВД. Сообщение об упавшем в реку микроавтобусе поступило в полицию Сортавальского района в четверг. Очевидцы рассказали, что в поселке Заозерный под мостом через реку в воде находится микроавтобус. "Предположительно, около 12 часов 15 февраля водитель не справился с управлением и съехал с дороги в воду. Затем он сумел выбраться из машины и скрылся с места ДТП", - говорится в сообщении. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, а также личность того, кто находился за рулем в момент ДТП. Были ли пассажиры в автобусе - не сообщается.

https://ria.ru/20240214/devochka-1927436417.html

заозерный

сортавальский район

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происшествия, заозерный, сортавальский район