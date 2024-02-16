https://ria.ru/20240216/dron-1927762329.html

Украинский дрон атаковал объект связи в белгородском селе

Украинский дрон атаковал объект связи в белгородском селе - РИА Новости, 16.02.2024

Украинский дрон атаковал объект связи в белгородском селе

Инфраструктурный объект связи в районе села Пороз Грайворонского округа атаковал украинский дрон-камикадзе, жители не пострадали, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:28

2024-02-16T12:28

2024-02-16T12:28

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Инфраструктурный объект связи в районе села Пороз Грайворонского округа атаковал украинский дрон-камикадзе, жители не пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. "Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал губернатор.По его словам, оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий. Село Пороз находится примерно в километре от украинской границы. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240216/obschestvo-1927715536.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины