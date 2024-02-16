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Доставка из Индии из-за ситуации с хуситами подорожала на 26% за контейнер - РИА Новости, 16.02.2024
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05:18 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/dostavka-1927705453.html
Доставка из Индии из-за ситуации с хуситами подорожала на 26% за контейнер
Доставка из Индии из-за ситуации с хуситами подорожала на 26% за контейнер - РИА Новости, 16.02.2024
Доставка из Индии из-за ситуации с хуситами подорожала на 26% за контейнер
Стоимость перевозок из Индии в Россию по альтернативному маршруту вокруг Африки, на который перешли многие грузоперевозчики из-за напряженности в Красном море,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T05:18
2024-02-16T05:18
экономика
индия
россия
красное море
ансар алла
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Стоимость перевозок из Индии в Россию по альтернативному маршруту вокруг Африки, на который перешли многие грузоперевозчики из-за напряженности в Красном море, дороже доставки через Суэцкий канал на 1 тысячу долларов, или на 26%, за перевозку одного контейнера, рассказали РИА Новости в компании Asia Import Group. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. "Специалисты торгово-логистической компании Asia Import Group отмечают, что морские грузоперевозчики сейчас предпочитают транспортировать товары из Индии до России (порт Новороссийск) вокруг Африки. В этом случае доставка грузов дорожает примерно на 1000 долларов по сравнению с отправкой через Красное море. То есть получается рост примерно на 1000 долларов или 26% за перевозку одного контейнера", - рассказали в компании. В Asia Import Group отметили, что на днях некоторые судовладельцы снова стали предлагать перевозку из Индии не вдоль мыса Доброй Надежды, а через Суэцкий канал, что на 10 дней быстрее. "При этом судовладельцы при транспортировке через Суэцкий канал также повышают ставки - на 300-1000 долларов за контейнер по сравнению с ценами до случившегося там кризиса", - подчеркнули в компании. На сегодня альтернативных вариантов доставки грузов из Индии в Россию практически нет. Перевозки до порта Владивостока занимают больше времени - около 45-50 дней. В данной ситуации перевозчики заезжают по пути в порты Китая и только затем едут в сторону России. Из-за сложной логистики стоимость доставки продукции из Индии по подобному маршруту будет выше примерно на 2 тысячи долларов, чем через Красное море, пояснили в Asia Import Group.
https://ria.ru/20240215/khusity-1927477023.html
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экономика, индия, россия, красное море, ансар алла
Экономика, Индия, Россия, Красное море, Ансар Алла
Доставка из Индии из-за ситуации с хуситами подорожала на 26% за контейнер

AIG: доставка из Индии в РФ из-за ситуации с хуситами дороже на 26% за контейнер

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Стоимость перевозок из Индии в Россию по альтернативному маршруту вокруг Африки, на который перешли многие грузоперевозчики из-за напряженности в Красном море, дороже доставки через Суэцкий канал на 1 тысячу долларов, или на 26%, за перевозку одного контейнера, рассказали РИА Новости в компании Asia Import Group.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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"Специалисты торгово-логистической компании Asia Import Group отмечают, что морские грузоперевозчики сейчас предпочитают транспортировать товары из Индии до России (порт Новороссийск) вокруг Африки. В этом случае доставка грузов дорожает примерно на 1000 долларов по сравнению с отправкой через Красное море. То есть получается рост примерно на 1000 долларов или 26% за перевозку одного контейнера", - рассказали в компании.
В Asia Import Group отметили, что на днях некоторые судовладельцы снова стали предлагать перевозку из Индии не вдоль мыса Доброй Надежды, а через Суэцкий канал, что на 10 дней быстрее.
"При этом судовладельцы при транспортировке через Суэцкий канал также повышают ставки - на 300-1000 долларов за контейнер по сравнению с ценами до случившегося там кризиса", - подчеркнули в компании.
На сегодня альтернативных вариантов доставки грузов из Индии в Россию практически нет. Перевозки до порта Владивостока занимают больше времени - около 45-50 дней. В данной ситуации перевозчики заезжают по пути в порты Китая и только затем едут в сторону России. Из-за сложной логистики стоимость доставки продукции из Индии по подобному маршруту будет выше примерно на 2 тысячи долларов, чем через Красное море, пояснили в Asia Import Group.
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ЭкономикаИндияРоссияКрасное мореАнсар Алла
 
 
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