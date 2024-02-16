https://ria.ru/20240216/dollar-1927796501.html
Доллар на Мосбирже поднялся до 93 рублей
Доллар на Мосбирже поднялся до 93 рублей - РИА Новости, 16.02.2024
Доллар на Мосбирже поднялся до 93 рублей
Рубль усиливает снижение на торгах в пятницу: доллар достигал отметки в 93 рубля, выше которой он в последний раз совсем ненадолго поднимался 9 февраля, а... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:51
2024-02-16T14:51
2024-02-16T14:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
доллар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Рубль усиливает снижение на торгах в пятницу: доллар достигал отметки в 93 рубля, выше которой он в последний раз совсем ненадолго поднимался 9 февраля, а задерживался - в декабре прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.42 мск повышался на 57 копеек - до 92,82 рубля, евро - на 37 копеек, до 99,67 рубля, юаня - на 3 копейки, до 12,77 рубля.При этом в ходе торгов доллар поднимался до 93 рублей ровно.Доллар совсем ненадолго подскакивал выше 93 рублей 9 февраля, что, по оценкам экспертов, было, скорее всего, вызвано ошибкой трейдера. А продолжительное время доллар торговался выше 93 рублей последний раз в начале декабря.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Доллар
Доллар на Мосбирже поднялся до 93 рублей
Курс доллара на Мосбирже достиг уровня в 93 рубля
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Рубль усиливает снижение на торгах в пятницу: доллар достигал отметки в 93 рубля, выше которой он в последний раз совсем ненадолго поднимался 9 февраля, а задерживался - в декабре прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара
расчетами "завтра" на 14.42 мск повышался на 57 копеек - до 92,82 рубля, евро - на 37 копеек, до 99,67 рубля, юаня - на 3 копейки, до 12,77 рубля.
При этом в ходе торгов доллар поднимался до 93 рублей ровно.
Доллар совсем ненадолго подскакивал выше 93 рублей 9 февраля, что, по оценкам экспертов, было, скорее всего, вызвано ошибкой трейдера. А продолжительное время доллар торговался выше 93 рублей последний раз в начале декабря.