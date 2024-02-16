https://ria.ru/20240216/dollar-1927796501.html

Доллар на Мосбирже поднялся до 93 рублей

Доллар на Мосбирже поднялся до 93 рублей - РИА Новости, 16.02.2024

Доллар на Мосбирже поднялся до 93 рублей

Рубль усиливает снижение на торгах в пятницу: доллар достигал отметки в 93 рубля, выше которой он в последний раз совсем ненадолго поднимался 9 февраля, а... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:51

2024-02-16T14:51

2024-02-16T14:51

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Рубль усиливает снижение на торгах в пятницу: доллар достигал отметки в 93 рубля, выше которой он в последний раз совсем ненадолго поднимался 9 февраля, а задерживался - в декабре прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.42 мск повышался на 57 копеек - до 92,82 рубля, евро - на 37 копеек, до 99,67 рубля, юаня - на 3 копейки, до 12,77 рубля.При этом в ходе торгов доллар поднимался до 93 рублей ровно.Доллар совсем ненадолго подскакивал выше 93 рублей 9 февраля, что, по оценкам экспертов, было, скорее всего, вызвано ошибкой трейдера. А продолжительное время доллар торговался выше 93 рублей последний раз в начале декабря.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская биржа, экономика, доллар