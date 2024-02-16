https://ria.ru/20240216/diversanty-1927756115.html

На западе Белоруссии задержали диверсантов

На западе Белоруссии задержали диверсантов - РИА Новости, 16.02.2024

На западе Белоруссии задержали диверсантов

На западе Белоруссии задержали диверсантов со взрывчаткой, сообщил президент Александр Лукашенко, выступая на общем собрании Белкоопсоюза, передает агентство... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T12:06

2024-02-16T12:06

2024-02-16T14:46

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На западе Белоруссии задержали диверсантов со взрывчаткой, сообщил президент Александр Лукашенко, выступая на общем собрании Белкоопсоюза, передает агентство Sputnik Беларусь."Только что закончилась контртеррористическая операция. <...> Скажу вам основное, не конкретизируя. Скоро мы вам доложим по всем этим вопросам", — сказал глава государства.Он уточнил, что в пятницу на украинской границе задержали несколько человек."С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Белоруссии", — рассказал Лукашенко.Среди злоумышленников есть и граждане Белоруссии, уточнил президент.Он отметил, что подобные задержания происходят два-три раза в неделю."Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне как президенту, и власти очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа", — заключил глава государства.Накануне в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Позже местные СМИ сообщили, что в районе проводятся учения.

https://ria.ru/20240216/belorussiya-1927759318.html

https://ria.ru/20231006/belorussiya-1900949922.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко