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На западе Белоруссии задержали диверсантов - РИА Новости, 16.02.2024
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12:06 16.02.2024 (обновлено: 14:46 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/diversanty-1927756115.html
На западе Белоруссии задержали диверсантов
На западе Белоруссии задержали диверсантов - РИА Новости, 16.02.2024
На западе Белоруссии задержали диверсантов
На западе Белоруссии задержали диверсантов со взрывчаткой, сообщил президент Александр Лукашенко, выступая на общем собрании Белкоопсоюза, передает агентство... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T12:06
2024-02-16T14:46
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На западе Белоруссии задержали диверсантов со взрывчаткой, сообщил президент Александр Лукашенко, выступая на общем собрании Белкоопсоюза, передает агентство Sputnik Беларусь."Только что закончилась контртеррористическая операция. &lt;...&gt; Скажу вам основное, не конкретизируя. Скоро мы вам доложим по всем этим вопросам", — сказал глава государства.Он уточнил, что в пятницу на украинской границе задержали несколько человек.&quot;С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Белоруссии&quot;, — рассказал Лукашенко.Среди злоумышленников есть и граждане Белоруссии, уточнил президент.Он отметил, что подобные задержания происходят два-три раза в неделю.&quot;Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне как президенту, и власти очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа&quot;, — заключил глава государства.Накануне в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Позже местные СМИ сообщили, что в районе проводятся учения.
https://ria.ru/20240216/belorussiya-1927759318.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
На западе Белоруссии задержали диверсантов

Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии

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Сотрудники белорусского ОМОНа - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На западе Белоруссии задержали диверсантов со взрывчаткой, сообщил президент Александр Лукашенко, выступая на общем собрании Белкоопсоюза, передает агентство Sputnik Беларусь.
"Только что закончилась контртеррористическая операция. <...> Скажу вам основное, не конкретизируя. Скоро мы вам доложим по всем этим вопросам", — сказал глава государства.
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Он уточнил, что в пятницу на украинской границе задержали несколько человек.
«

"С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Белоруссии", — рассказал Лукашенко.

Среди злоумышленников есть и граждане Белоруссии, уточнил президент.
Он отметил, что подобные задержания происходят два-три раза в неделю.
«

"Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне как президенту, и власти очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа", — заключил глава государства.

Накануне в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Позже местные СМИ сообщили, что в районе проводятся учения.
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