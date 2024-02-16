На западе Белоруссии задержали диверсантов
Лукашенко заявил о задержании диверсантов на западе Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники белорусского ОМОНа. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На западе Белоруссии задержали диверсантов со взрывчаткой, сообщил президент Александр Лукашенко, выступая на общем собрании Белкоопсоюза, передает агентство Sputnik Беларусь.
"Только что закончилась контртеррористическая операция. <...> Скажу вам основное, не конкретизируя. Скоро мы вам доложим по всем этим вопросам", — сказал глава государства.
Он уточнил, что в пятницу на украинской границе задержали несколько человек.
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"С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Белоруссии", — рассказал Лукашенко.
Среди злоумышленников есть и граждане Белоруссии, уточнил президент.
Он отметил, что подобные задержания происходят два-три раза в неделю.
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"Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне как президенту, и власти очень важна поддержка и монолит всех нас и нашего народа", — заключил глава государства.
Накануне в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Позже местные СМИ сообщили, что в районе проводятся учения.