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В ГД предложили присвоить пострадавшим в СВО детям статус "Ребенок СВО"

В ГД предложили присвоить пострадавшим в СВО детям статус "Ребенок СВО" - РИА Новости, 16.02.2024

В ГД предложили присвоить пострадавшим в СВО детям статус "Ребенок СВО"

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть присвоение статуса "Ребенок СВО"... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T19:01

2024-02-16T19:01

2024-02-16T19:01

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть присвоение статуса "Ребенок СВО" детям, пострадавшим в ходе спецоперации, для получения соответствующей поддержки, обращение есть в распоряжении РИА Новости. "Мы считаем, что лишения, перенесенные жителями Белгородской области и других территорий, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, требуют реакции на федеральном уровне. Считаем целесообразным и своевременным рассмотрение вопроса о присвоении пострадавшим детям из соответствующих регионов статуса "Ребенок СВО", который предполагает оказание соответствующих мер поддержки. Комитет просит Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть данное предложение и принять дополнительные меры, направленные на защиту детей", - написано в обращении. Останина отметила, что киевский режим неоднократно наносил удары по мирным объектам РФ, в ходе чего погибали и были ранены дети. "Так, 15 февраля 2024 года, в результате варварского ракетного удара по г. Белгороду, снова погибли и пострадали люди, в том числе -грудной ребенок", - заключила Останина.

https://ria.ru/20240126/studenty-1923770114.html

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общество, белгородская область, михаил мишустин, госдума рф, россия, белгород