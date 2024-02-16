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Красноярский депутат извинился за свои слова о контрактниках - РИА Новости, 16.02.2024
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14:51 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/deputat-1927796685.html
Красноярский депутат извинился за свои слова о контрактниках
Красноярский депутат извинился за свои слова о контрактниках - РИА Новости, 16.02.2024
Красноярский депутат извинился за свои слова о контрактниках
Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту в зоне СВО, извинился за свои слова. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T14:51
2024-02-16T14:51
евгений ревенко
единая россия
дмитрий медведев
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КРАСНОЯРСК, 16 фев – РИА Новости. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту в зоне СВО, извинился за свои слова. Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков ("Единая Россия") на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее". Ответственный секретарь комиссии, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгений Ревенко сообщил РИА Новости, что комиссия по этике "Единой России" взяла на особый контроль случай с красноярским депутатом Дюковым. "В ходе заседания депутатской комиссии, на которой обсуждались вопросы мобилизации, к сожалению, я допустил высказывание, которое не соответствует действительности. Как человек, депутат, который неоднократно был в зоне СВО добровольно, я гораздо глубже понимаю все, что связано с СВО и мобилизацией. В ходе комиссии я говорил, что считаю необходимым сделать упор, в первую очередь, на патриотическую мотивацию в мобилизации, но высказывания об этом у меня получились, к сожалению, сбивчивыми. Приношу мои извинения всем, кого могли обидеть мои слова", - написал Дюков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В свою очередь глава горсовета Наталья Филюрина назвала высказывания Дюкова неподобающими и недопустимыми. "Депутат горсовета Вячеслав Дюков позволил себе неподобающие высказывания в адрес контрактников, призванных на военную службу в зоне специальной военной операции. И хотя я, будучи много лет знакома с Вячеславом Игоревичем, знаю его искреннюю патриотическую позицию, помню его поездки в зону СВО, сбор гуманитарной помощи и крайне уважительное отношение к бойцам, считаю необходимым собрать комиссию по депутатской этике", - написала она на своей странице во "ВКонтакте". Филюрина отметила, что каким бы ни был контекст, коллега позволил себе недопустимые формулировки. Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев неоднократно говорил о необходимости вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые "восстанавливают порядок, мир и справедливость", защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.
https://ria.ru/20231123/prigovor-1911448478.html
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евгений ревенко, единая россия, дмитрий медведев
Евгений Ревенко, Единая Россия, Дмитрий Медведев
Красноярский депутат извинился за свои слова о контрактниках

Красноярский депутат Дюков извинился за свои слова о контрактниках

© Фото : Красноярский городской Совет депутатовДепутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков
Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Красноярский городской Совет депутатов
Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 фев – РИА Новости. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту в зоне СВО, извинился за свои слова.
Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков ("Единая Россия") на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее". Ответственный секретарь комиссии, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгений Ревенко сообщил РИА Новости, что комиссия по этике "Единой России" взяла на особый контроль случай с красноярским депутатом Дюковым.
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"В ходе заседания депутатской комиссии, на которой обсуждались вопросы мобилизации, к сожалению, я допустил высказывание, которое не соответствует действительности. Как человек, депутат, который неоднократно был в зоне СВО добровольно, я гораздо глубже понимаю все, что связано с СВО и мобилизацией. В ходе комиссии я говорил, что считаю необходимым сделать упор, в первую очередь, на патриотическую мотивацию в мобилизации, но высказывания об этом у меня получились, к сожалению, сбивчивыми. Приношу мои извинения всем, кого могли обидеть мои слова", - написал Дюков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В свою очередь глава горсовета Наталья Филюрина назвала высказывания Дюкова неподобающими и недопустимыми. "Депутат горсовета Вячеслав Дюков позволил себе неподобающие высказывания в адрес контрактников, призванных на военную службу в зоне специальной военной операции. И хотя я, будучи много лет знакома с Вячеславом Игоревичем, знаю его искреннюю патриотическую позицию, помню его поездки в зону СВО, сбор гуманитарной помощи и крайне уважительное отношение к бойцам, считаю необходимым собрать комиссию по депутатской этике", - написала она на своей странице во "ВКонтакте". Филюрина отметила, что каким бы ни был контекст, коллега позволил себе недопустимые формулировки.
Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев неоднократно говорил о необходимости вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые "восстанавливают порядок, мир и справедливость", защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.
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