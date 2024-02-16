Красноярский депутат извинился за свои слова о контрактниках
Красноярский депутат Дюков извинился за свои слова о контрактниках
© Фото : Красноярский городской Совет депутатовДепутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков
© Фото : Красноярский городской Совет депутатов
Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 фев – РИА Новости. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту в зоне СВО, извинился за свои слова.
Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков ("Единая Россия") на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее". Ответственный секретарь комиссии, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгений Ревенко сообщил РИА Новости, что комиссия по этике "Единой России" взяла на особый контроль случай с красноярским депутатом Дюковым.
«
"В ходе заседания депутатской комиссии, на которой обсуждались вопросы мобилизации, к сожалению, я допустил высказывание, которое не соответствует действительности. Как человек, депутат, который неоднократно был в зоне СВО добровольно, я гораздо глубже понимаю все, что связано с СВО и мобилизацией. В ходе комиссии я говорил, что считаю необходимым сделать упор, в первую очередь, на патриотическую мотивацию в мобилизации, но высказывания об этом у меня получились, к сожалению, сбивчивыми. Приношу мои извинения всем, кого могли обидеть мои слова", - написал Дюков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В свою очередь глава горсовета Наталья Филюрина назвала высказывания Дюкова неподобающими и недопустимыми. "Депутат горсовета Вячеслав Дюков позволил себе неподобающие высказывания в адрес контрактников, призванных на военную службу в зоне специальной военной операции. И хотя я, будучи много лет знакома с Вячеславом Игоревичем, знаю его искреннюю патриотическую позицию, помню его поездки в зону СВО, сбор гуманитарной помощи и крайне уважительное отношение к бойцам, считаю необходимым собрать комиссию по депутатской этике", - написала она на своей странице во "ВКонтакте". Филюрина отметила, что каким бы ни был контекст, коллега позволил себе недопустимые формулировки.
Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев неоднократно говорил о необходимости вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые "восстанавливают порядок, мир и справедливость", защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.