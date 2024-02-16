https://ria.ru/20240216/deputat-1927796685.html

Красноярский депутат извинился за свои слова о контрактниках

Красноярский депутат извинился за свои слова о контрактниках - РИА Новости, 16.02.2024

Красноярский депутат извинился за свои слова о контрактниках

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту в зоне СВО, извинился за свои слова. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T14:51

2024-02-16T14:51

2024-02-16T14:51

евгений ревенко

единая россия

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927796223_0:75:3373:1972_1920x0_80_0_0_93764a2d0096cfae99ad5c5e70be34b8.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 фев – РИА Новости. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, нелестно отозвавшийся о военнослужащих по контракту в зоне СВО, извинился за свои слова. Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков ("Единая Россия") на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее". Ответственный секретарь комиссии, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгений Ревенко сообщил РИА Новости, что комиссия по этике "Единой России" взяла на особый контроль случай с красноярским депутатом Дюковым. "В ходе заседания депутатской комиссии, на которой обсуждались вопросы мобилизации, к сожалению, я допустил высказывание, которое не соответствует действительности. Как человек, депутат, который неоднократно был в зоне СВО добровольно, я гораздо глубже понимаю все, что связано с СВО и мобилизацией. В ходе комиссии я говорил, что считаю необходимым сделать упор, в первую очередь, на патриотическую мотивацию в мобилизации, но высказывания об этом у меня получились, к сожалению, сбивчивыми. Приношу мои извинения всем, кого могли обидеть мои слова", - написал Дюков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". В свою очередь глава горсовета Наталья Филюрина назвала высказывания Дюкова неподобающими и недопустимыми. "Депутат горсовета Вячеслав Дюков позволил себе неподобающие высказывания в адрес контрактников, призванных на военную службу в зоне специальной военной операции. И хотя я, будучи много лет знакома с Вячеславом Игоревичем, знаю его искреннюю патриотическую позицию, помню его поездки в зону СВО, сбор гуманитарной помощи и крайне уважительное отношение к бойцам, считаю необходимым собрать комиссию по депутатской этике", - написала она на своей странице во "ВКонтакте". Филюрина отметила, что каким бы ни был контекст, коллега позволил себе недопустимые формулировки. Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев неоднократно говорил о необходимости вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые "восстанавливают порядок, мир и справедливость", защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.

https://ria.ru/20231123/prigovor-1911448478.html

https://ria.ru/20240215/deputat-1927687182.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений ревенко, единая россия, дмитрий медведев