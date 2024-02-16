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Во Франции Депардье снова обвинили в домогательствах, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024
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09:51 16.02.2024 (обновлено: 11:12 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/deparde-1927730711.html
Во Франции Депардье снова обвинили в домогательствах, пишут СМИ
Во Франции Депардье снова обвинили в домогательствах, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024
Во Франции Депардье снова обвинили в домогательствах, пишут СМИ
В Париже началось предварительное расследование нового дела о сексуальных домогательствах против актера Жерара Депардье, пишет газета Ouest-France со ссылкой на РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:51
2024-02-16T11:12
франция
жерар депардье
в мире
париж
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Париже началось предварительное расследование нового дела о сексуальных домогательствах против актера Жерара Депардье, пишет газета Ouest-France со ссылкой на источники. &quot;Новая жалоба подана 9 января в Париже&quot;, — говорится в сообщении издания.Прокуратура столицы Франции начала предварительное расследование.По данным газеты, пожелавшая остаться неизвестной бывшая ассистентка режиссера утверждает, что подверглась домогательствам со стороны актера во время съемок фильма в 2014 году.В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.Актер, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
https://radiosputnik.ru/20240130/delon-1924346778.html
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франция, жерар депардье, в мире, париж
Франция, Жерар Депардье, В мире, Париж
Во Франции Депардье снова обвинили в домогательствах, пишут СМИ

Ouest-France: в Париже подали новую жалобу на домогательства против Депардье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Жерар Депардье. Архивное фото
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МОСКВА, 16 февРИА Новости. В Париже началось предварительное расследование нового дела о сексуальных домогательствах против актера Жерара Депардье, пишет газета Ouest-France со ссылкой на источники.
«

"Новая жалоба подана 9 января в Париже", — говорится в сообщении издания.

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Прокуратура столицы Франции начала предварительное расследование.
По данным газеты, пожелавшая остаться неизвестной бывшая ассистентка режиссера утверждает, что подверглась домогательствам со стороны актера во время съемок фильма в 2014 году.
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В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Актер, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
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