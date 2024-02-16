https://ria.ru/20240216/deparde-1927730711.html
Во Франции Депардье снова обвинили в домогательствах, пишут СМИ
Во Франции Депардье снова обвинили в домогательствах, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2024
Во Франции Депардье снова обвинили в домогательствах, пишут СМИ
В Париже началось предварительное расследование нового дела о сексуальных домогательствах против актера Жерара Депардье, пишет газета Ouest-France со ссылкой на РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T09:51
2024-02-16T09:51
2024-02-16T11:12
франция
жерар депардье
в мире
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917428081_0:0:2451:1379_1920x0_80_0_0_28dd27ba213ba1a183208a4841ef06c3.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В Париже началось предварительное расследование нового дела о сексуальных домогательствах против актера Жерара Депардье, пишет газета Ouest-France со ссылкой на источники. "Новая жалоба подана 9 января в Париже", — говорится в сообщении издания.Прокуратура столицы Франции начала предварительное расследование.По данным газеты, пожелавшая остаться неизвестной бывшая ассистентка режиссера утверждает, что подверглась домогательствам со стороны актера во время съемок фильма в 2014 году.В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.Актер, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
https://radiosputnik.ru/20240130/delon-1924346778.html
https://ria.ru/20230728/kharassment-1886625083.html
https://ria.ru/20231227/deparde-1918308668.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917428081_0:0:2175:1631_1920x0_80_0_0_6b42af16b41e473cd35dfa1109d1b864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, жерар депардье, в мире, париж
Франция, Жерар Депардье, В мире, Париж
Во Франции Депардье снова обвинили в домогательствах, пишут СМИ
Ouest-France: в Париже подали новую жалобу на домогательства против Депардье
МОСКВА, 16 фев
— РИА Новости.
В Париже началось предварительное расследование нового дела о сексуальных домогательствах против актера Жерара Депардье, пишет газета Ouest-France
со ссылкой на источники.
«
"Новая жалоба подана 9 января в Париже", — говорится в сообщении издания.
Ален Делон стал жертвой кораблекрушения
Прокуратура столицы Франции начала предварительное расследование.
По данным газеты, пожелавшая остаться неизвестной бывшая ассистентка режиссера утверждает, что подверглась домогательствам со стороны актера во время съемок фильма в 2014 году.
Суд со звездой: кого из знаменитостей обвиняли в домогательствах
В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
Актер, который в декабре отметил 75-летний юбилей, всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
Подруги Депардье встали на его защиту