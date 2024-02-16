На экс-главу тамбовского Минздрава завели уголовное дело
На экс-главу тамбовского Минздрава завели уголовное дело за оскорбление полиции
Алексей Овчинников. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-главы тамбовского министерства здравоохранения Александра Овчинникова из-за оскорблений полицейских, сообщило СУ СК России по региону в телеграм-канале.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, исполнявшего на момент инкриминируемых событий обязанности министра здравоохранения региона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - сообщили в СУ СК.
В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в субботу, 10 февраля, на трассе "Каспий" в Тамбовской области сотрудники ДПС остановили две машины - в одной из них были следы туши косули, а во второй ехал и.о. министра здравоохранения региона Александр Овчинников. После в сети распространилась видеозапись, на которой Овчинников вызывающе общается с полицейскими, показывая свое удостоверение и намекая на свое положение. Следователи установили, что Овчинников "публично, в присутствии гражданских лиц, неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани".
В среду в Telegram-канале главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна появился пост, в котором депутат прямо сказал, что исполняющий обязанности министра здравоохранения "неминуемо станет "экс-", потому что "наглое, с чувством вседозволенности, поведение порочит честь всех представителей власти".
В связи с инцидентом Овчинников подал в отставку и извинился перед полицейскими за "неподобающее поведение".