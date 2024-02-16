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На экс-главу тамбовского Минздрава завели уголовное дело - РИА Новости, 16.02.2024
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19:12 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/delo-1927868212.html
На экс-главу тамбовского Минздрава завели уголовное дело
На экс-главу тамбовского Минздрава завели уголовное дело - РИА Новости, 16.02.2024
На экс-главу тамбовского Минздрава завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-главы тамбовского министерства здравоохранения Александра Овчинникова из-за оскорблений полицейских,... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T19:12
2024-02-16T19:12
происшествия
россия
тамбовская область
александр овчинников
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-главы тамбовского министерства здравоохранения Александра Овчинникова из-за оскорблений полицейских, сообщило СУ СК России по региону в телеграм-канале."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, исполнявшего на момент инкриминируемых событий обязанности министра здравоохранения региона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - сообщили в СУ СК. В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в субботу, 10 февраля, на трассе "Каспий" в Тамбовской области сотрудники ДПС остановили две машины - в одной из них были следы туши косули, а во второй ехал и.о. министра здравоохранения региона Александр Овчинников. После в сети распространилась видеозапись, на которой Овчинников вызывающе общается с полицейскими, показывая свое удостоверение и намекая на свое положение. Следователи установили, что Овчинников "публично, в присутствии гражданских лиц, неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани". В среду в Telegram-канале главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна появился пост, в котором депутат прямо сказал, что исполняющий обязанности министра здравоохранения "неминуемо станет "экс-", потому что "наглое, с чувством вседозволенности, поведение порочит честь всех представителей власти". В связи с инцидентом Овчинников подал в отставку и извинился перед полицейскими за "неподобающее поведение".
https://ria.ru/20240129/klyayn-1924085905.html
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происшествия, россия, тамбовская область, александр овчинников, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Александр Овчинников, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
На экс-главу тамбовского Минздрава завели уголовное дело

На экс-главу тамбовского Минздрава завели уголовное дело за оскорбление полиции

© Фото : Министерство здравоохранения Тамбовской области/ВКонтактеАлексей Овчинников
Алексей Овчинников - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Тамбовской области/ВКонтакте
Алексей Овчинников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-главы тамбовского министерства здравоохранения Александра Овчинникова из-за оскорблений полицейских, сообщило СУ СК России по региону в телеграм-канале.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, исполнявшего на момент инкриминируемых событий обязанности министра здравоохранения региона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - сообщили в СУ СК.
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В понедельник в Telegram-каналах появилась информация о том, что в субботу, 10 февраля, на трассе "Каспий" в Тамбовской области сотрудники ДПС остановили две машины - в одной из них были следы туши косули, а во второй ехал и.о. министра здравоохранения региона Александр Овчинников. После в сети распространилась видеозапись, на которой Овчинников вызывающе общается с полицейскими, показывая свое удостоверение и намекая на свое положение. Следователи установили, что Овчинников "публично, в присутствии гражданских лиц, неоднократно выражался в отношении представителей власти словами грубой нецензурной брани".
В среду в Telegram-канале главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна появился пост, в котором депутат прямо сказал, что исполняющий обязанности министра здравоохранения "неминуемо станет "экс-", потому что "наглое, с чувством вседозволенности, поведение порочит честь всех представителей власти".
В связи с инцидентом Овчинников подал в отставку и извинился перед полицейскими за "неподобающее поведение".
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