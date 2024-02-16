https://ria.ru/20240216/delegatsiya-1927745615.html

Делегация ФАТХ прибудет на встречу в Москве 28 февраля

Делегация ФАТХ прибудет на встречу в Москве 28 февраля - РИА Новости, 16.02.2024

Делегация ФАТХ прибудет на встречу в Москве 28 февраля

Делегация ФАТХ во главе с членом Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззамом аль-Ахмедом прибудет на межпалестинскую встречу в Москве 28 РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T11:22

2024-02-16T11:22

2024-02-16T11:22

политика

организация освобождения палестины

фатх

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922917071_0:159:3358:2048_1920x0_80_0_0_9312ad1cc72e5cc129a3405bd6e966a3.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Делегация ФАТХ во главе с членом Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззамом аль-Ахмедом прибудет на межпалестинскую встречу в Москве 28 февраля, сообщил журналистам посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. "Они (члены делегации - ред.) приезжают 28 февраля, уезжают 2 марта", - сообщил посол Палестины. Дипломат добавил, что делегацию ФАТХ возглавит Аззам аль-Ахмед. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) ранее в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.

https://ria.ru/20240214/peskov-1927438242.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, организация освобождения палестины, фатх, москва