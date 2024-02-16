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Делегация ФАТХ прибудет на встречу в Москве 28 февраля - РИА Новости, 16.02.2024
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11:22 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/delegatsiya-1927745615.html
Делегация ФАТХ прибудет на встречу в Москве 28 февраля
Делегация ФАТХ прибудет на встречу в Москве 28 февраля - РИА Новости, 16.02.2024
Делегация ФАТХ прибудет на встречу в Москве 28 февраля
Делегация ФАТХ во главе с членом Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззамом аль-Ахмедом прибудет на межпалестинскую встречу в Москве 28 РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T11:22
2024-02-16T11:22
политика
организация освобождения палестины
фатх
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Делегация ФАТХ во главе с членом Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззамом аль-Ахмедом прибудет на межпалестинскую встречу в Москве 28 февраля, сообщил журналистам посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. "Они (члены делегации - ред.) приезжают 28 февраля, уезжают 2 марта", - сообщил посол Палестины. Дипломат добавил, что делегацию ФАТХ возглавит Аззам аль-Ахмед. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) ранее в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.
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политика, организация освобождения палестины, фатх, москва
Политика, Организация освобождения Палестины, ФАТХ, Москва
Делегация ФАТХ прибудет на встречу в Москве 28 февраля

Делегация ФАТХ прибудет на межпалестинскую встречу в Москве 28 февраля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Делегация ФАТХ во главе с членом Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззамом аль-Ахмедом прибудет на межпалестинскую встречу в Москве 28 февраля, сообщил журналистам посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
"Они (члены делегации - ред.) приезжают 28 февраля, уезжают 2 марта", - сообщил посол Палестины.
Дипломат добавил, что делегацию ФАТХ возглавит Аззам аль-Ахмед.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) ранее в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.
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