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Дефицит техпрофессионалов сдерживает модернизацию инфраструктуры в РФ - РИА Новости, 16.02.2024
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18:15 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/defitsit-1927856723.html
Дефицит техпрофессионалов сдерживает модернизацию инфраструктуры в РФ
Дефицит техпрофессионалов сдерживает модернизацию инфраструктуры в РФ - РИА Новости, 16.02.2024
Дефицит техпрофессионалов сдерживает модернизацию инфраструктуры в РФ
Малый и средний бизнес активно занимает освободившиеся после ухода ряда иностранных компаний ниши в сфере поддержки энергетических и информационных... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T18:15
2024-02-16T18:15
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Малый и средний бизнес активно занимает освободившиеся после ухода ряда иностранных компаний ниши в сфере поддержки энергетических и информационных коммуникаций, однако этот процесс тормозит дефицит представителей технических профессий, заявил РИА Новости гендиректор инженерной компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский. На ситуации на рынке, по его словам, сказывается отложенный спрос – компании, "поставившие на паузу" проекты модернизации и развития, возобновили эту работу. А рынок подрядчиков уже изменился: ушли иностранные компании и российские предприятия начали занимать освободившиеся ниши, соответственно, нагрузка на них возросла, замечает эксперт. "Например, в нашей компании мы сформировали плановый объем заказов на год уже в первом квартале, и готовы брать больше. Однако этот процесс тормозит дефицит представителей технических профессий – монтажников, инженеров, проектировщиков, строителей, что порой не дает возможность подрядчикам брать в работу еще больше контрактов", - замечает Бельский. "Более того, мы начали получать заказы в новых для себя направлениях - от горнодобывающих предприятий, компаний по производству удобрений и "зеленой" энергетики", - добавил он. "Действительно, рынок в его сегодняшнем состоянии можно назвать "рынком подрядчика". В 2023 году спрос со стороны крупных заказчиков на наши стандартные услуги – внедрение АСУ ТП (автоматизированная система управления технологических процессом - ред.), строительство сетей связи и ЦОДов, создание электросетей и диспетчерских на промпредприятиях и так далее – в общем увеличился примерно на 30%", - резюмировал Бельский. По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, объём поставляемых малыми и средними предприятиями (МСП) товаров и услуг последовательно растёт. Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП по итогам прошлого года вырос на 13,5%, достигнув почти 8 триллионов рублей, что стало рекордным показателем за всё время действия квоты на закупки у МСП. А компаниями-лидерами среди крупнейших заказчиков стали РЖД, "Аэрофлот", "Ростелеком", "Россети".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, андрей белоусов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Россия, Андрей Белоусов

Дефицит техпрофессионалов сдерживает модернизацию инфраструктуры в РФ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Малый и средний бизнес активно занимает освободившиеся после ухода ряда иностранных компаний ниши в сфере поддержки энергетических и информационных коммуникаций, однако этот процесс тормозит дефицит представителей технических профессий, заявил РИА Новости гендиректор инженерной компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский.
На ситуации на рынке, по его словам, сказывается отложенный спрос – компании, "поставившие на паузу" проекты модернизации и развития, возобновили эту работу. А рынок подрядчиков уже изменился: ушли иностранные компании и российские предприятия начали занимать освободившиеся ниши, соответственно, нагрузка на них возросла, замечает эксперт.
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Вчера, 14:25
"Например, в нашей компании мы сформировали плановый объем заказов на год уже в первом квартале, и готовы брать больше. Однако этот процесс тормозит дефицит представителей технических профессий – монтажников, инженеров, проектировщиков, строителей, что порой не дает возможность подрядчикам брать в работу еще больше контрактов", - замечает Бельский.
"Более того, мы начали получать заказы в новых для себя направлениях - от горнодобывающих предприятий, компаний по производству удобрений и "зеленой" энергетики", - добавил он.
"Действительно, рынок в его сегодняшнем состоянии можно назвать "рынком подрядчика". В 2023 году спрос со стороны крупных заказчиков на наши стандартные услуги – внедрение АСУ ТП (автоматизированная система управления технологических процессом - ред.), строительство сетей связи и ЦОДов, создание электросетей и диспетчерских на промпредприятиях и так далее – в общем увеличился примерно на 30%", - резюмировал Бельский.
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По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, объём поставляемых малыми и средними предприятиями (МСП) товаров и услуг последовательно растёт. Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП по итогам прошлого года вырос на 13,5%, достигнув почти 8 триллионов рублей, что стало рекордным показателем за всё время действия квоты на закупки у МСП. А компаниями-лидерами среди крупнейших заказчиков стали РЖД, "Аэрофлот", "Ростелеком", "Россети".
 
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