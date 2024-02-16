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Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации - РИА Новости, 16.02.2024
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13:19 16.02.2024
https://ria.ru/20240216/chad-1927778015.html
Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации
Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации - РИА Новости, 16.02.2024
Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации
Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации в стране, сообщает издание Tchadinfos. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:19
2024-02-16T13:19
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации в стране, сообщает издание Tchadinfos. "Правительство Чада объявило о чрезвычайной продовольственной... ситуации на всей территории (страны)", - говорится в сообщении издания. По информации Tchadinfos, уязвимым группам населения будет оказана гуманитарная помощь. Отмечается, что в связи с этим власти также создали подразделение для мониторинга и оценки своих мер.
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в мире, чад
В мире, Чад
Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации

Правительство Чада объявило о чрезвычайной продовольственной ситуации в стране

© AP Photo / Jerome DelayСтолица Чада Нджамена
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Столица Чада Нджамена. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации в стране, сообщает издание Tchadinfos.
"Правительство Чада объявило о чрезвычайной продовольственной... ситуации на всей территории (страны)", - говорится в сообщении издания.
По информации Tchadinfos, уязвимым группам населения будет оказана гуманитарная помощь.
Отмечается, что в связи с этим власти также создали подразделение для мониторинга и оценки своих мер.
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