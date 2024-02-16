https://ria.ru/20240216/chad-1927778015.html
Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации
Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации - РИА Новости, 16.02.2024
Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации
Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации в стране, сообщает издание Tchadinfos. РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T13:19
2024-02-16T13:19
2024-02-16T13:19
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чад
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации в стране, сообщает издание Tchadinfos. "Правительство Чада объявило о чрезвычайной продовольственной... ситуации на всей территории (страны)", - говорится в сообщении издания. По информации Tchadinfos, уязвимым группам населения будет оказана гуманитарная помощь. Отмечается, что в связи с этим власти также создали подразделение для мониторинга и оценки своих мер.
https://ria.ru/20240124/putin-1923210768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чад
Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации
Правительство Чада объявило о чрезвычайной продовольственной ситуации в стране
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации в стране, сообщает издание Tchadinfos
.
"Правительство Чада объявило о чрезвычайной продовольственной... ситуации на всей территории (страны)", - говорится в сообщении издания.
По информации Tchadinfos, уязвимым группам населения будет оказана гуманитарная помощь.
Отмечается, что в связи с этим власти также создали подразделение для мониторинга и оценки своих мер.
Россия продолжит оказывать гумподдержку республике Чад, заявил Путин