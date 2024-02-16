https://ria.ru/20240216/chad-1927778015.html

Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации

Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации - РИА Новости, 16.02.2024

Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации

Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации в стране, сообщает издание Tchadinfos. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T13:19

2024-02-16T13:19

2024-02-16T13:19

в мире

чад

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Чада объявили о чрезвычайной продовольственной ситуации в стране, сообщает издание Tchadinfos. "Правительство Чада объявило о чрезвычайной продовольственной... ситуации на всей территории (страны)", - говорится в сообщении издания. По информации Tchadinfos, уязвимым группам населения будет оказана гуманитарная помощь. Отмечается, что в связи с этим власти также создали подразделение для мониторинга и оценки своих мер.

https://ria.ru/20240124/putin-1923210768.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, чад